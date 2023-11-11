Ви забудете про звичайні голубці: рецепт без мороки з капустою

Приготуйте — інших рецептів шукати більше не будете

Ми розповідали, як приготувати смачну підливу для голубців. Тепер пропонуємо загалом поглянути на цю страву під дещо іншим кутом.

Зокрема, замінити капусту на інший овоч. Це набагато простіший варіант страви. Як приготувати голубці в кабачках, розповіли на порталі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

кабачки — 700 г;

цибуля — 2 шт;

морква — 1 шт;

томатний сік — 200 мл;

окріп — 200 мл;

сіль та цукор — по 1 ч.л;

фарш — 300 г;

рис — 100 г;

олія — 3 ст.л;

спеції, зелень.

Спосіб приготування:

Цибулю ріжемо кубиком. Моркву натираємо на тертці. Обсмажуємо їх разом в олії до готовності. Рис промиваємо та заливаємо окропом. Залишаємо його у такому вигляді на 5 хвилин. Частину овочів викладаємо зі сковороди, охолоджуємо. Решту овочів заливаємо томатним соком, додаємо сіль і цукор. Все перемішуємо і тушкуємо. Кабачки нарізаємо на слайси овочечисткою. Солимо їх і залишаємо на 5 хвилин у ситі, щоб стікала рідина. Обрізки кабачків дрібно кришимо та змішуємо з фаршем. До фаршу додаємо рис, овочі та спеції, а також сіль, ароматні трави та зелень. На кожен кабачковий слайс викладаємо фарш. Загортаємо все у рулетики. Вкладаємо їх в глибоку сковороду, заливаємо овочами з томатом. Додаємо сіль та суміш перців, вливаємо воду. Тушкуємо під кришкою на невеликому вогні впродовж 45 хвилин. Потім залишаємо під кришкою на 15 хвилин.

Виходить дуже смачно. Також ми розповідали про хитрість, яка допоможе приготувати голубці смачніше.