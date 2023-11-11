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Фантастично тонкі млинці "три склянки": найпростіший рецепт тіста

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Тісто готується надзвичайно просто
Тісто готується надзвичайно просто. Фото reddit.com

Такі млинці можна їсти як самостійно, так і в якості начинки

Млинці — це така ж популярна страва, як і смажені пиріжечки. Є безліч рецептів і всі вони варті уваги. Пропонуємо спробувати один із них.

Як приготувати тоненькі млинці на молоці та жирних вершках, розповіли на порталі "Школа Життя". Вони виходять не лише смачними, а ще й дуже ситними.

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 2 ст.
  • ванілін — 1 шт.;
  • сіль — 0.5 ч. л.;
  • молоко — 1.5% 300 мл;
  • борошно — 200 гр.;
  • вершки 32% — 300 мл;
  • соняшникова олія — 1 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо курячі яйця з цукром та сіллю. До маси додаємо жирні вершки і продовжуємо збивати вінчиком.
  2. До маси просіюємо борошно і всипаємо в тісто. Перемішуємо все до однорідної консистенції.
  3. За бажанням можна додати зовсім трохи ваніліну. Поступово вливаємо молоко і продовжуємо замішувати тісто.
  4. Розігріваємо сковороду дуже сильно. Обов’язково змащуємо дно олією.
  5. Вливаємо ополоник тіста на сковороду. Нахиляючи її круговими рухами, розподіляємо по всій поверхні.
  6. Обсмажуємо млинці з двох боків до золотистого кольору. Вони швидко готуються, тому важливо стежити, щоб не підгоріли.

Млинці виходять смачними, подавати їх до столу найсмачніше гарячими. Можна загортати в них начинку або просто подавати з солодкими соусами, такими як ароматне варення чи домашнє згущене молоко.

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#Рецепт #Тісто #Млинці