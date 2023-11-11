Фантастично тонкі млинці "три склянки": найпростіший рецепт тіста
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Такі млинці можна їсти як самостійно, так і в якості начинки
Млинці — це така ж популярна страва, як і смажені пиріжечки. Є безліч рецептів і всі вони варті уваги. Пропонуємо спробувати один із них.
Як приготувати тоненькі млинці на молоці та жирних вершках, розповіли на порталі "Школа Життя". Вони виходять не лише смачними, а ще й дуже ситними.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 2 ст.
- ванілін — 1 шт.;
- сіль — 0.5 ч. л.;
- молоко — 1.5% 300 мл;
- борошно — 200 гр.;
- вершки 32% — 300 мл;
- соняшникова олія — 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- Збиваємо курячі яйця з цукром та сіллю. До маси додаємо жирні вершки і продовжуємо збивати вінчиком.
- До маси просіюємо борошно і всипаємо в тісто. Перемішуємо все до однорідної консистенції.
- За бажанням можна додати зовсім трохи ваніліну. Поступово вливаємо молоко і продовжуємо замішувати тісто.
- Розігріваємо сковороду дуже сильно. Обов’язково змащуємо дно олією.
- Вливаємо ополоник тіста на сковороду. Нахиляючи її круговими рухами, розподіляємо по всій поверхні.
- Обсмажуємо млинці з двох боків до золотистого кольору. Вони швидко готуються, тому важливо стежити, щоб не підгоріли.
Млинці виходять смачними, подавати їх до столу найсмачніше гарячими. Можна загортати в них начинку або просто подавати з солодкими соусами, такими як ароматне варення чи домашнє згущене молоко.