Фантастично тонкі млинці "три склянки": найпростіший рецепт тіста

Такі млинці можна їсти як самостійно, так і в якості начинки

Млинці — це така ж популярна страва, як і смажені пиріжечки. Є безліч рецептів і всі вони варті уваги. Пропонуємо спробувати один із них.

Як приготувати тоненькі млинці на молоці та жирних вершках, розповіли на порталі "Школа Життя". Вони виходять не лише смачними, а ще й дуже ситними.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

цукор — 2 ст.

ванілін — 1 шт.;

сіль — 0.5 ч. л.;

молоко — 1.5% 300 мл;

борошно — 200 гр.;

вершки 32% — 300 мл;

соняшникова олія — 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Збиваємо курячі яйця з цукром та сіллю. До маси додаємо жирні вершки і продовжуємо збивати вінчиком. До маси просіюємо борошно і всипаємо в тісто. Перемішуємо все до однорідної консистенції. За бажанням можна додати зовсім трохи ваніліну. Поступово вливаємо молоко і продовжуємо замішувати тісто. Розігріваємо сковороду дуже сильно. Обов’язково змащуємо дно олією. Вливаємо ополоник тіста на сковороду. Нахиляючи її круговими рухами, розподіляємо по всій поверхні. Обсмажуємо млинці з двох боків до золотистого кольору. Вони швидко готуються, тому важливо стежити, щоб не підгоріли.

Млинці виходять смачними, подавати їх до столу найсмачніше гарячими. Можна загортати в них начинку або просто подавати з солодкими соусами, такими як ароматне варення чи домашнє згущене молоко.