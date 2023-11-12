Не тільки каша та пиріг: приголомшлива страва з півкіло гарбуза та сиру

Спробуйте — це неймовірно смачно

Гарбуз – золота королева осені. З цього корисного та смачного овочів можна приготувати неймовірну кількість приголомшливих страв – від крем-супу до фантастичної випічки.

Однак багато хто любить їсти гарбуз, приготувавши з нього запіканку. А якщо додати в страву сир, вона вийде ще смачніше і корисніше. Гарбузово-сирова запіканка за рецептом Foodoboza – це дуже корисна та цікава на смак страва. Спробуйте — і ви готуватимете гарбуз саме таким чином.

Як приготувати гарбузово-сирну запіканку

Інгредієнти:

сир — 450 г;

гарбуз — 450-500 г;

яйця — 5 шт.;

цукор — 200 г;

крохмаль — 2 ст. л.;

сметана — 100 г;

цедра апельсина — 1 шт.

Спосіб приготування:

Сир змішуємо зі 100 г цукру, туди ж вбиваємо 2 яйця, додаємо 1 ложку крохмалю і все збиваємо блендером. Гарбуз запікайте в духовці та подрібніть до стану пюре. Додайте 70 г цукру, 2 яйця, ложку крохмалю і натерту на дрібну тертку апельсинову цедру. Усе збийте блендером. Форму для запікання застеліть пергаментним папером і змастіть вершковим маслом. На середину форми ложкою викладаємо сирну масу, зверху — гарбузову. Продовжуємо, доки форма не заповниться. Зверху змащуємо гарбузовою масою та відправляємо у духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Для приготування заливки змішуємо 100 грамів печеного гарбуза зі сметаною. Додаємо 1 яйце, 20 г цукру. Усі збиваємо блендером. Заливку розподіляємо поверхнею готової запіканки та відправляємо в духовку ще на 10 хвилин.

Гарбузово-сирну запіканку подаємо з незвичайною кавою за рецептом "Телеграфа". Смачного.