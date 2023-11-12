Рус

Не тільки каша та пиріг: приголомшлива страва з півкіло гарбуза та сиру

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачна та корисна запіканка вийде лише так
Смачна та корисна запіканка вийде лише так. Фото cookpad.com

Спробуйте — це неймовірно смачно

Гарбуз – золота королева осені. З цього корисного та смачного овочів можна приготувати неймовірну кількість приголомшливих страв – від крем-супу до фантастичної випічки.

Однак багато хто любить їсти гарбуз, приготувавши з нього запіканку. А якщо додати в страву сир, вона вийде ще смачніше і корисніше. Гарбузово-сирова запіканка за рецептом Foodoboza – це дуже корисна та цікава на смак страва. Спробуйте — і ви готуватимете гарбуз саме таким чином.

Як приготувати гарбузово-сирну запіканку

Інгредієнти:

  • сир — 450 г;
  • гарбуз — 450-500 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • крохмаль — 2 ст. л.;
  • сметана — 100 г;
  • цедра апельсина — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Сир змішуємо зі 100 г цукру, туди ж вбиваємо 2 яйця, додаємо 1 ложку крохмалю і все збиваємо блендером.
  2. Гарбуз запікайте в духовці та подрібніть до стану пюре. Додайте 70 г цукру, 2 яйця, ложку крохмалю і натерту на дрібну тертку апельсинову цедру. Усе збийте блендером.
  3. Форму для запікання застеліть пергаментним папером і змастіть вершковим маслом.
  4. На середину форми ложкою викладаємо сирну масу, зверху — гарбузову. Продовжуємо, доки форма не заповниться. Зверху змащуємо гарбузовою масою та відправляємо у духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.
  5. Для приготування заливки змішуємо 100 грамів печеного гарбуза зі сметаною. Додаємо 1 яйце, 20 г цукру. Усі збиваємо блендером.
  6. Заливку розподіляємо поверхнею готової запіканки та відправляємо в духовку ще на 10 хвилин.

Гарбузово-сирну запіканку подаємо з незвичайною кавою за рецептом "Телеграфа". Смачного.

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Запіканка #Готуємо вдома