Усього два інгредієнти — і пиріжки готові: сніданок, який здивує всіх
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Відмінний варіант, якщо залишилося картопляне пюре
Всі ми любимо поснідати ситно та смачно. А якщо ще приготування першого прийому їжі займає мінімум часу та продуктів — ціни такому рецепту немає. Один зі швидких та зручних варіантів – смажені пиріжки.
А що, якщо немає сил і часу возитися з тістом? Тоді можна приготувати незвичайні пиріжки з картопляного пюре за рецептом "Фокусу". Ми будемо відварювати картоплю і пюрувати, але можна використовувати й пюре, що залишилося після вечері. Спробуйте — і цей рецепт стане хітом ваших сніданків та перекусів.
Як приготувати картопляні пиріжки
Інгредієнти:
- картопля — 500 г;
- крохмаль — 80 г;
- сир — за бажанням.
Спосіб приготування:
- Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності та зробіть з неї пюре. Посоліть, додайте крохмаль, ретельно перемішайте і замісіть тісто.
- Тісто, що вийшло, розділіть на 9-10 шматочків і сформуйте з них пиріжки. За бажання в центр кожного пиріжка покладіть трохи сиру, загорніть і защипніть.
- Розігрійте сковороду з олією, викладіть пиріжки та обсмажте їх протягом 5-7 хвилин з обох боків до рум’яної скоринки.
- Якщо не хочеться смажених пиріжків, їх можна відправити на 15 хвилин в духовку, розігріту до 200 градусів.
А от якщо набридли пиріжки, можна приготувати лінивий рецепт пирога з капустою за рецептом "Телеграфа". Для його приготування вам навіть не доведеться вмикати сковороду.