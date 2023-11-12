Усього два інгредієнти — і пиріжки готові: сніданок, який здивує всіх

Відмінний варіант, якщо залишилося картопляне пюре

Всі ми любимо поснідати ситно та смачно. А якщо ще приготування першого прийому їжі займає мінімум часу та продуктів — ціни такому рецепту немає. Один зі швидких та зручних варіантів – смажені пиріжки.

А що, якщо немає сил і часу возитися з тістом? Тоді можна приготувати незвичайні пиріжки з картопляного пюре за рецептом "Фокусу". Ми будемо відварювати картоплю і пюрувати, але можна використовувати й пюре, що залишилося після вечері. Спробуйте — і цей рецепт стане хітом ваших сніданків та перекусів.

Як приготувати картопляні пиріжки

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

крохмаль — 80 г;

сир — за бажанням.

Спосіб приготування:

Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності та зробіть з неї пюре. Посоліть, додайте крохмаль, ретельно перемішайте і замісіть тісто. Тісто, що вийшло, розділіть на 9-10 шматочків і сформуйте з них пиріжки. За бажання в центр кожного пиріжка покладіть трохи сиру, загорніть і защипніть. Розігрійте сковороду з олією, викладіть пиріжки та обсмажте їх протягом 5-7 хвилин з обох боків до рум’яної скоринки. Якщо не хочеться смажених пиріжків, їх можна відправити на 15 хвилин в духовку, розігріту до 200 градусів.

А от якщо набридли пиріжки, можна приготувати лінивий рецепт пирога з капустою за рецептом "Телеграфа". Для його приготування вам навіть не доведеться вмикати сковороду.