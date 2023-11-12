Для бутербродів за цим рецептом у вашому холодильнику завжди буде баночка сардин

Відмінна альтернатива звичайним бутербродам

Складно уявити наше життя без найрізноманітніших намазок. Вони здатні вгамувати голод і прикрасити будь-який святковий стіл.

Сьогодні ми приготуємо неймовірну намазку з сардинами, яйцями та цибулею за рецептом cook_with_me_at_home. Попри простоту приготування, бутерброди з такою намазкою розлетяться вмить.

Як приготувати бутерброди з намазкою із сардин

Інгредієнти:

сардини — 1 банка;

цибуля-шалот (можна використовувати ріпчасту) – 1/2 шт.;

яйця варені – 3 шт.;

сир – 50 г;

майонез – 1 ст. л.;

спеції (сіль, перець) – до смаку;

багет/батон;

часник – 1 зубчик;

листя салату, огірок для подачі.

Спосіб приготування:

З сардин в окремий посуд злийте рідину (не виливайте, вона нам ще знадобиться). Саму сардину розімніть вилкою до однорідного стану. Варені яйця очистьте, відокремте білок жовтка. Білок натріть на дрібній тертці, додайте рибу. Туди ж відправте натертийдрібно сир і дрібно порізану цибулю. В отриману масу відправте спеції, майонез та перемішайте до однорідності. При необхідності для потрібної густоти додаємо кілька ложок рідини із сардини. Багет поріжте на скибочки та обсмажте з двох сторін на невеликій кількості олії до золотистої скоринки. Кожну скибочку натріть з одного боку часником. На натерту часником поверхню скибочки накладаємо рибну суміш, зверху прикрашаємо кружальцями огірка і дрібно натертим жовтком. Викладаємо на тарілку із салатом і подаємо.

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