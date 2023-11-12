Для бутербродів за цим рецептом у вашому холодильнику завжди буде баночка сардин
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Відмінна альтернатива звичайним бутербродам
Складно уявити наше життя без найрізноманітніших намазок. Вони здатні вгамувати голод і прикрасити будь-який святковий стіл.
Сьогодні ми приготуємо неймовірну намазку з сардинами, яйцями та цибулею за рецептом cook_with_me_at_home. Попри простоту приготування, бутерброди з такою намазкою розлетяться вмить.
Як приготувати бутерброди з намазкою із сардин
Інгредієнти:
- сардини — 1 банка;
- цибуля-шалот (можна використовувати ріпчасту) – 1/2 шт.;
- яйця варені – 3 шт.;
- сир – 50 г;
- майонез – 1 ст. л.;
- спеції (сіль, перець) – до смаку;
- багет/батон;
- часник – 1 зубчик;
- листя салату, огірок для подачі.
Спосіб приготування:
- З сардин в окремий посуд злийте рідину (не виливайте, вона нам ще знадобиться). Саму сардину розімніть вилкою до однорідного стану.
- Варені яйця очистьте, відокремте білок жовтка. Білок натріть на дрібній тертці, додайте рибу. Туди ж відправте натертийдрібно сир і дрібно порізану цибулю.
- В отриману масу відправте спеції, майонез та перемішайте до однорідності. При необхідності для потрібної густоти додаємо кілька ложок рідини із сардини.
- Багет поріжте на скибочки та обсмажте з двох сторін на невеликій кількості олії до золотистої скоринки. Кожну скибочку натріть з одного боку часником.
- На натерту часником поверхню скибочки накладаємо рибну суміш, зверху прикрашаємо кружальцями огірка і дрібно натертим жовтком. Викладаємо на тарілку із салатом і подаємо.
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