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Ці котлетки розтануть у роті: весь секрет у начинці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі котлети не знайдете і у ресторані
Такі котлети не знайдете і у ресторані. Фото lifestyle.today.ua

На звичайні котлети більше не подивіться

Ми дуже любимо ароматні та соковиті котлети. Зазвичай ця страва готується з фаршу, яєць, цибулі, часнику та хліба (муки). Але досвідчені кулінари вигадують рецепти, щоб урізноманітнити страву.

Одним із таких рецептів разом із Today і поділимося. Сьогодні ми приготуємо котлети із начинкою. Гарантуємо – таких незвичайних котлет ви ще не куштували, і навряд чи спробуєте навіть у найближчому ресторані.

Як приготувати котлети з начинкою

Інгредієнти

Для котлет:

  • 500 г фаршу;
  • 1 цибулина;
  • 1 яйце;
  • 200 мл молока;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 2 зубчики часнику;
  • 3 ст. л. панірувальних сухарів;
  • сіль;
  • 1 ч. л. імбиру;
  • 1 ч. л. мускатний горіх.

Для начинки:

  • плавлений сирок
  • 50 г вершкового масла;
  • пучок кропу;
  • копчена паприка.

Спосіб приготування:

  1. Плавлений сирок розминаємо вилкою разом із вершковим маслом, дрібно нарізаним кропом та копченою паприкою.
  2. Дрібно нарізаємо цибулю, змішуємо її з фаршем. Туди ж відправляємо яйце, панірувальні сухарі, імбир, мускатний горіх та сіль. Все ретельно перемішуємо.
  3. У фарш також додаємо молоко, пропущене через прес часник. Все знову ретельно перемішуємо.
  4. З отриманого фаршу формуємо коржики. У центр кожного викладаємо начинку та закріплюємо краї.
  5. Котлети обвалюємо в борошні та смажимо на розігрітій з олією сковороді по 5-7 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.

А якщо вдома не виявилося фаршу, можна приготувати пісні котлети з перловки за рецептом "Телеграфа". Підміни не помітять навіть м’ясоїди.

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