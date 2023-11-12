Ці котлетки розтануть у роті: весь секрет у начинці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
На звичайні котлети більше не подивіться
Ми дуже любимо ароматні та соковиті котлети. Зазвичай ця страва готується з фаршу, яєць, цибулі, часнику та хліба (муки). Але досвідчені кулінари вигадують рецепти, щоб урізноманітнити страву.
Одним із таких рецептів разом із Today і поділимося. Сьогодні ми приготуємо котлети із начинкою. Гарантуємо – таких незвичайних котлет ви ще не куштували, і навряд чи спробуєте навіть у найближчому ресторані.
Як приготувати котлети з начинкою
Інгредієнти
Для котлет:
- 500 г фаршу;
- 1 цибулина;
- 1 яйце;
- 200 мл молока;
- 2 ст. л. борошна;
- 2 зубчики часнику;
- 3 ст. л. панірувальних сухарів;
- сіль;
- 1 ч. л. імбиру;
- 1 ч. л. мускатний горіх.
Для начинки:
- плавлений сирок
- 50 г вершкового масла;
- пучок кропу;
- копчена паприка.
Спосіб приготування:
- Плавлений сирок розминаємо вилкою разом із вершковим маслом, дрібно нарізаним кропом та копченою паприкою.
- Дрібно нарізаємо цибулю, змішуємо її з фаршем. Туди ж відправляємо яйце, панірувальні сухарі, імбир, мускатний горіх та сіль. Все ретельно перемішуємо.
- У фарш також додаємо молоко, пропущене через прес часник. Все знову ретельно перемішуємо.
- З отриманого фаршу формуємо коржики. У центр кожного викладаємо начинку та закріплюємо краї.
- Котлети обвалюємо в борошні та смажимо на розігрітій з олією сковороді по 5-7 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.
А якщо вдома не виявилося фаршу, можна приготувати пісні котлети з перловки за рецептом "Телеграфа". Підміни не помітять навіть м’ясоїди.