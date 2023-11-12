Ці котлетки розтануть у роті: весь секрет у начинці

На звичайні котлети більше не подивіться

Ми дуже любимо ароматні та соковиті котлети. Зазвичай ця страва готується з фаршу, яєць, цибулі, часнику та хліба (муки). Але досвідчені кулінари вигадують рецепти, щоб урізноманітнити страву.

Одним із таких рецептів разом із Today і поділимося. Сьогодні ми приготуємо котлети із начинкою. Гарантуємо – таких незвичайних котлет ви ще не куштували, і навряд чи спробуєте навіть у найближчому ресторані.

Як приготувати котлети з начинкою

Інгредієнти

Для котлет:

500 г фаршу;

1 цибулина;

1 яйце;

200 мл молока;

2 ст. л. борошна;

2 зубчики часнику;

3 ст. л. панірувальних сухарів;

сіль;

1 ч. л. імбиру;

1 ч. л. мускатний горіх.

Для начинки:

плавлений сирок

50 г вершкового масла;

пучок кропу;

копчена паприка.

Спосіб приготування:

Плавлений сирок розминаємо вилкою разом із вершковим маслом, дрібно нарізаним кропом та копченою паприкою. Дрібно нарізаємо цибулю, змішуємо її з фаршем. Туди ж відправляємо яйце, панірувальні сухарі, імбир, мускатний горіх та сіль. Все ретельно перемішуємо. У фарш також додаємо молоко, пропущене через прес часник. Все знову ретельно перемішуємо. З отриманого фаршу формуємо коржики. У центр кожного викладаємо начинку та закріплюємо краї. Котлети обвалюємо в борошні та смажимо на розігрітій з олією сковороді по 5-7 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.

А якщо вдома не виявилося фаршу, можна приготувати пісні котлети з перловки за рецептом "Телеграфа". Підміни не помітять навіть м’ясоїди.