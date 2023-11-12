Так гарбуз ще не готували: просто змішайте із буряком – і отримайте незвичайний салат
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Ви не зможете зупинитися, доки не з’їсте весь салат!
З гарбуза можна приготувати неймовірну кількість страв від крему-супу до різноманітної випічки. А сьогодні ми приготуємо зовсім незвичайну страву – салат із гарбузом.
Така незвичайна страва від Школи життя спочатку здивує ваших близьких, а потім підкорить своїм незвичайним смаком. Ідеальне поєднання гарбуза з іншими інгредієнтами не залишить байдужим!
Як приготувати салат з гарбузом
Інгредієнти:
- солодкий гарбуз;
- цукровий буряк;
- мариновані огірки;
- спеції (сушений часник, гострий перець, паприка);
- сіль;
- твердий сир;
- зелень (листя салату, пір’я зеленої цибулі);
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очищаємо від шкірки та насіння. М’якуш нарізаємо на кубики невеликого розміру.
- На сковороді розігріваємо рослинну олію, додаємо гарбуз і обсмажуємо на помірному вогні 5-7 хвилин до м’якості та рум’яної скоринки. Відправляємо до салатника.
- Буряк чистимо, нарізаємо на невеликі кубики. Обсмажуємо їх на розігрітій сковороді з олією протягом 10-15 хвилин на помірному вогні до м’якості.
- Солоні огірки нарізаємо невеликими кубиками, зелень ріжемо дрібно, натираємо сир. Все відправляємо до салатника.
- Страву солимо, додаємо спеції, заправляємо невеликою кількістю олії.
- До страви за бажанням додаємо волоські горіхи, кунжут, листя руколи або шпинат і в теплому вигляді подаємо на стіл.
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