Так гарбуз ще не готували: просто змішайте із буряком – і отримайте незвичайний салат

Ви не зможете зупинитися, доки не з’їсте весь салат!

З гарбуза можна приготувати неймовірну кількість страв від крему-супу до різноманітної випічки. А сьогодні ми приготуємо зовсім незвичайну страву – салат із гарбузом.

Така незвичайна страва від Школи життя спочатку здивує ваших близьких, а потім підкорить своїм незвичайним смаком. Ідеальне поєднання гарбуза з іншими інгредієнтами не залишить байдужим!

Як приготувати салат з гарбузом

Інгредієнти:

солодкий гарбуз;

цукровий буряк;

мариновані огірки;

спеції (сушений часник, гострий перець, паприка);

сіль;

твердий сир;

зелень (листя салату, пір’я зеленої цибулі);

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Гарбуз очищаємо від шкірки та насіння. М’якуш нарізаємо на кубики невеликого розміру. На сковороді розігріваємо рослинну олію, додаємо гарбуз і обсмажуємо на помірному вогні 5-7 хвилин до м’якості та рум’яної скоринки. Відправляємо до салатника. Буряк чистимо, нарізаємо на невеликі кубики. Обсмажуємо їх на розігрітій сковороді з олією протягом 10-15 хвилин на помірному вогні до м’якості. Солоні огірки нарізаємо невеликими кубиками, зелень ріжемо дрібно, натираємо сир. Все відправляємо до салатника. Страву солимо, додаємо спеції, заправляємо невеликою кількістю олії. До страви за бажанням додаємо волоські горіхи, кунжут, листя руколи або шпинат і в теплому вигляді подаємо на стіл.

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