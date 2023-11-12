Найсмачніший спосіб приготувати перлову кашу: усі продукти знайдете у холодильнику

Рецепт змінить вашу думку про перловку

Даремно ми недооцінюємо перлову крупу. Це не тільки інгредієнт для незвичайних котлет, але й ситна каша.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо її з м’ясом у горщиках. Ця проста і смачна страва змінить ваше уявлення про перловку. Цей чудовий варіант для сімейного обіду чи вечері сподобається всім.

Як приготувати перлову кашу з м’ясом у горщиках

Інгредієнти на 3 порції:

м’ясо — 400 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

крупа перлова — 1 склянка;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

приправа до м’яса – 10 г;

рослинна олія — 40 мл;

вода — 600 мл;

соус соєвий — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

М’ясо помийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Обсмажте його до рум’яності на розігрітій з олією сковороді. Цибулю та моркву почистьте. Цибулю дрібно наріжте, а моркву натріть на великій тертці. Додайте їх до сковороди до м’яса. Помішуючи, смажте протягом 5 хвилин. М’ясо з овочами розкладіть у три керамічні горщики, зверху насипте промиту перлову крупу. Посоліть, додайте приправи, перець, налийте кип’ячену воду і накрийте кришечками. Горщики відправте в холодну духовку і запікайте при 200 ° C півтори години.

Раніше ми розповідали, як правильно варити перловку. Цей лайфхак вам знадобиться.