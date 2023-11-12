Найсмачніший спосіб приготувати перлову кашу: усі продукти знайдете у холодильнику
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Рецепт змінить вашу думку про перловку
Даремно ми недооцінюємо перлову крупу. Це не тільки інгредієнт для незвичайних котлет, але й ситна каша.
Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо її з м’ясом у горщиках. Ця проста і смачна страва змінить ваше уявлення про перловку. Цей чудовий варіант для сімейного обіду чи вечері сподобається всім.
Як приготувати перлову кашу з м’ясом у горщиках
Інгредієнти на 3 порції:
- м’ясо — 400 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- крупа перлова — 1 склянка;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- приправа до м’яса – 10 г;
- рослинна олія — 40 мл;
- вода — 600 мл;
- соус соєвий — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- М’ясо помийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Обсмажте його до рум’яності на розігрітій з олією сковороді.
- Цибулю та моркву почистьте. Цибулю дрібно наріжте, а моркву натріть на великій тертці. Додайте їх до сковороди до м’яса. Помішуючи, смажте протягом 5 хвилин.
- М’ясо з овочами розкладіть у три керамічні горщики, зверху насипте промиту перлову крупу. Посоліть, додайте приправи, перець, налийте кип’ячену воду і накрийте кришечками.
- Горщики відправте в холодну духовку і запікайте при 200 ° C півтори години.
Раніше ми розповідали, як правильно варити перловку. Цей лайфхак вам знадобиться.