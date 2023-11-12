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Найсмачніший спосіб приготувати перлову кашу: усі продукти знайдете у холодильнику

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудовий рецепт для ситної вечері
Чудовий рецепт для ситної вечері. Фото shuba.life

Рецепт змінить вашу думку про перловку

Даремно ми недооцінюємо перлову крупу. Це не тільки інгредієнт для незвичайних котлет, але й ситна каша.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо її з м’ясом у горщиках. Ця проста і смачна страва змінить ваше уявлення про перловку. Цей чудовий варіант для сімейного обіду чи вечері сподобається всім.

Як приготувати перлову кашу з м’ясом у горщиках

Інгредієнти на 3 порції:

  • м’ясо — 400 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • крупа перлова — 1 склянка;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • приправа до м’яса – 10 г;
  • рослинна олія — 40 мл;
  • вода — 600 мл;
  • соус соєвий — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо помийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Обсмажте його до рум’яності на розігрітій з олією сковороді.
  2. Цибулю та моркву почистьте. Цибулю дрібно наріжте, а моркву натріть на великій тертці. Додайте їх до сковороди до м’яса. Помішуючи, смажте протягом 5 хвилин.
  3. М’ясо з овочами розкладіть у три керамічні горщики, зверху насипте промиту перлову крупу. Посоліть, додайте приправи, перець, налийте кип’ячену воду і накрийте кришечками.
  4. Горщики відправте в холодну духовку і запікайте при 200 ° C півтори години.

Раніше ми розповідали, як правильно варити перловку. Цей лайфхак вам знадобиться.

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#Рецепт #Перлова каша #Готуємо вдома