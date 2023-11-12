"Наполеон" без крему, тіста та метушні з духовкою: хитрий рецепт "ласощів"

Усі точно запитають рецепт

Важко уявити наш стіл без різних закусок. І якщо ви куштували вже фаршировані яйця "Мімоза", пропонуємо спробувати ще один незвичайний рецепт.

Сьогодні разом із Shuba пропонуємо приготувати капустяний торт. Оскільки він складається з капустяних "коржів" та двох видів начинки, і по праву називається овочевим "Наполеоном".

Як приготувати овочевий "Наполеон"

Інгредієнти на 6 порцій:

капуста білокачанна — 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

рослинна олія — 60 мл;

сир твердий — 50 г.

Для грибної начинки:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

печериці — 400 г;

сметана 20% — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

рослинна олія — 30 мл.

Для яєчної начинки:

яйця курячі — 4 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

рослинна олія — 30 мл.

Спосіб приготування:

У капусти виріжте качан. Качан проваріть у підсоленій воді, поки листя не стане м’яким. Потім відокремте їх один від одного і зріжте потовщення. Для приготування кляру 2 яйця розмішайте з борошном та сіллю до однорідної маси. Капустяне листя занурте у кляр і обсмажте на олії з двох сторін до золотистого кольору. Для приготування грибної начинки почистьте цибулю, дрібно наріжте її та обсмажте на олії до прозорості. Також просмажте дрібно нарізані гриби, поки не випарується волога. Посоліть їх і поперчіть. Для приготування яєчної начинки зваріть круто яйця, охолодіть, очистьте і дрібно наріжте. Цибулю почистьте, подрібніть і обсмажте на олії до рум’яності. Змішайте цибулю та яйця, поперчіть, поперчіть і перемішайте. Щоб зібрати торт, викладайте листя капусти на блюдо і змащуйте їх по черзі грибною та яєчною начинками. Зверху посипте тертим сиром.

Урізноманітнити "закусочне" меню просто з оселедцем під шубою в лаваші за рецептом "Телеграфа". Ви точно всіх здивуєте такою стравою.