"Наполеон" без крему, тіста та метушні з духовкою: хитрий рецепт "ласощів"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 692
Усі точно запитають рецепт
Важко уявити наш стіл без різних закусок. І якщо ви куштували вже фаршировані яйця "Мімоза", пропонуємо спробувати ще один незвичайний рецепт.
Сьогодні разом із Shuba пропонуємо приготувати капустяний торт. Оскільки він складається з капустяних "коржів" та двох видів начинки, і по праву називається овочевим "Наполеоном".
Як приготувати овочевий "Наполеон"
Інгредієнти на 6 порцій:
- капуста білокачанна — 1 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- рослинна олія — 60 мл;
- сир твердий — 50 г.
Для грибної начинки:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- печериці — 400 г;
- сметана 20% — 1 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- рослинна олія — 30 мл.
Для яєчної начинки:
- яйця курячі — 4 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- рослинна олія — 30 мл.
Спосіб приготування:
- У капусти виріжте качан. Качан проваріть у підсоленій воді, поки листя не стане м’яким. Потім відокремте їх один від одного і зріжте потовщення.
- Для приготування кляру 2 яйця розмішайте з борошном та сіллю до однорідної маси. Капустяне листя занурте у кляр і обсмажте на олії з двох сторін до золотистого кольору.
- Для приготування грибної начинки почистьте цибулю, дрібно наріжте її та обсмажте на олії до прозорості. Також просмажте дрібно нарізані гриби, поки не випарується волога. Посоліть їх і поперчіть.
- Для приготування яєчної начинки зваріть круто яйця, охолодіть, очистьте і дрібно наріжте. Цибулю почистьте, подрібніть і обсмажте на олії до рум’яності. Змішайте цибулю та яйця, поперчіть, поперчіть і перемішайте.
- Щоб зібрати торт, викладайте листя капусти на блюдо і змащуйте їх по черзі грибною та яєчною начинками. Зверху посипте тертим сиром.
Урізноманітнити "закусочне" меню просто з оселедцем під шубою в лаваші за рецептом "Телеграфа". Ви точно всіх здивуєте такою стравою.