Ситний салат, що збереться із кожного холодильника: рецепт спитає навіть мама

Чудова і дуже проста закуска

Ми ділились рецептом цікавої закуски з томатами. Готувати салати – це просте заняття, оскільки це страва дуже класична і проста. Часто кулінари готують салати "з того, що є в холодильнику". Але є і "золоті" поєднання. Такі, наприклад, як м’ясо з корейською морквою, що використано в наступному салаті.

Всі інгредієнти варто постаратись нарізати однаковими шматочками. Рецептом поділились на порталі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт.;

Мариновані огірки;

Корейська морква – 200 г;

Сир – 200 г;

Кукурудза – 180 г;

Часник – 2 зубчики;

Петрушка – пучок;

Майонез.

Спосіб приготування:

Відварюємо у солоній воді куряче філе до готовності. Нарізаємо кілька маринованих огірків маленьким кубиком. Коли м’ясо трохи вистигне, подрібнюємо його. Змішуємо в салатнику з огірками. На дрібній тертці натираємо сир, викладаємо його в салатник до огірків та курки. Додаємо в салат готову моркву. За потреби її можна додатково нарізати — щоб не було занадто довгих шматків. Пропускаємо через прес зубчик часнику. Шинкуємо дрібно петрушку, викладаємо її в салат разом із кукурудзою. Заправляємо салат майонезом, ретельно перемішуємо.

Салат подається одразу після того, як його заправили. Також ми ділились цікавим рецептом закуски із крабових паличок.