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Ситний салат, що збереться із кожного холодильника: рецепт спитає навіть мама

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Страва може замінити легку вечерю
Страва може замінити легку вечерю. Фото cookpad.com

Чудова і дуже проста закуска

Ми ділились рецептом цікавої закуски з томатами. Готувати салати – це просте заняття, оскільки це страва дуже класична і проста. Часто кулінари готують салати "з того, що є в холодильнику". Але є і "золоті" поєднання. Такі, наприклад, як м’ясо з корейською морквою, що використано в наступному салаті.

Всі інгредієнти варто постаратись нарізати однаковими шматочками. Рецептом поділились на порталі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 2 шт.;
  • Мариновані огірки;
  • Корейська морква – 200 г;
  • Сир – 200 г;
  • Кукурудза – 180 г;
  • Часник – 2 зубчики;
  • Петрушка – пучок;
  • Майонез.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо у солоній воді куряче філе до готовності. Нарізаємо кілька маринованих огірків маленьким кубиком.
  2. Коли м’ясо трохи вистигне, подрібнюємо його. Змішуємо в салатнику з огірками.
  3. На дрібній тертці натираємо сир, викладаємо його в салатник до огірків та курки.
  4. Додаємо в салат готову моркву. За потреби її можна додатково нарізати — щоб не було занадто довгих шматків. Пропускаємо через прес зубчик часнику.
  5. Шинкуємо дрібно петрушку, викладаємо її в салат разом із кукурудзою. Заправляємо салат майонезом, ретельно перемішуємо.

Салат подається одразу після того, як його заправили. Також ми ділились цікавим рецептом закуски із крабових паличок.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морква #Закуска