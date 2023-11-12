Ситний салат, що збереться із кожного холодильника: рецепт спитає навіть мама
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Чудова і дуже проста закуска
Ми ділились рецептом цікавої закуски з томатами. Готувати салати – це просте заняття, оскільки це страва дуже класична і проста. Часто кулінари готують салати "з того, що є в холодильнику". Але є і "золоті" поєднання. Такі, наприклад, як м’ясо з корейською морквою, що використано в наступному салаті.
Всі інгредієнти варто постаратись нарізати однаковими шматочками. Рецептом поділились на порталі "Прості рецепти".
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт.;
- Мариновані огірки;
- Корейська морква – 200 г;
- Сир – 200 г;
- Кукурудза – 180 г;
- Часник – 2 зубчики;
- Петрушка – пучок;
- Майонез.
Спосіб приготування:
- Відварюємо у солоній воді куряче філе до готовності. Нарізаємо кілька маринованих огірків маленьким кубиком.
- Коли м’ясо трохи вистигне, подрібнюємо його. Змішуємо в салатнику з огірками.
- На дрібній тертці натираємо сир, викладаємо його в салатник до огірків та курки.
- Додаємо в салат готову моркву. За потреби її можна додатково нарізати — щоб не було занадто довгих шматків. Пропускаємо через прес зубчик часнику.
- Шинкуємо дрібно петрушку, викладаємо її в салат разом із кукурудзою. Заправляємо салат майонезом, ретельно перемішуємо.
Салат подається одразу після того, як його заправили. Також ми ділились цікавим рецептом закуски із крабових паличок.