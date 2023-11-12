Грибний суп як в ресторані: що додати, щоб страва була неймовірною

Є один секретний інгредієнт, що робить смак глибшим

Грибний суп — це страва, яка дозволяє якнайкраще розкрити аромат продукту. Ми розповідали, як приготувати закарпатську грибну юшку.

Найбільше для неї цінуються лисички. Ці гриби значно рідше трапляються на столі, ніж звичні печериці. На ProstoWay розповіли, як приготувати з ними грибний суп особливо смачно.

Інгредієнти:

гриби лисички — 450 г;

вершкове масло — 3 ст.л.;

цибуля — 1 шт.;

борошно — 2 ст.л.;

овочевий бульйон — 800 мл;

вершки 30% — 120 г.

Спосіб приготування:

Цибулю подрібнюємо та обсмажуємо на маслі. Гриби підготуємо та відправляємо до цибулі. Якщо лисички більші за розміром, їх можна розрізати на кілька частин. Обсмажуємо все разом впродовж 7 хвилин. Тоді всипаємо борошно та ретельно перемішуємо. За дві хвилини до засмажки вливаємо бульйон. Проварюємо все разом впродовж 20 хвилин. Вводимо вершки. Доводимо страву до смаку сіллю, перцем. Можна додати трохи зелені — вона відтінить смак. За хвилину вогонь можна виключати.

Залишаємо суп настоятись під кришкою впродовж 15-20 хвилин. Смакуємо з хлібом, але можна приготувати до нього прості пампушки з часником.