Ніхто не здогадається з чого ці кекси: ароматна випічка з гарбузом
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Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить близько 20 штук
З гарбуза можна приготувати багато різних страв. Традиційна молочна каша, крем-суп чи салат – просто рай для любителів цього овочу.
А для тих, хто гарбуз не любить, пропонуємо приготувати гарбузові кекси. Присмак гарбуза у випічці не відчувається, проте це чудовий спосіб використати цей бюджетний овоч у сезон. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "say7".
Як приготувати гарбузові кекси
Інгредієнти:
- 300 г гарбуза (очищеного)
- 150 г вершкового масла
- 150 г цукру
- 3 яйця
- 1 лимон
- 2 ч. л. розпушувача
- 200-250 г борошна
за бажанням:
- помадка або глазур
- шоколад
- гарбузове насіння
Спосіб приготування:
- Гарбуз натерти на середній тертці. Якщо соку вийде багато, то його треба злити.
- З лимона зняти цедру, вичавити сік (всього потрібно близько 50 мл).
- Олію розтерти з цукром, додати яйця, перемішати.
- Додати лимонний сік та цедру, перемішати.
- Додати гарбуз, перемішати.
- Додати розпушувач і борошно, замісити не дуже густе тісто.
- Тісто викласти у формочки, залишаючи до верху близько 1 см.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
- За бажанням готові кекси можна прикрасити глазур’ю або розтопленим шоколадом. Посипати гарбузовим насінням.
А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо також приготувати паштет із цього овоча за рецептом "Телеграфа". Він відмінно підійде до столу як закуска або повноцінна страва.