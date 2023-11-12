Ніхто не здогадається з чого ці кекси: ароматна випічка з гарбузом

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить близько 20 штук

З гарбуза можна приготувати багато різних страв. Традиційна молочна каша, крем-суп чи салат – просто рай для любителів цього овочу.

А для тих, хто гарбуз не любить, пропонуємо приготувати гарбузові кекси. Присмак гарбуза у випічці не відчувається, проте це чудовий спосіб використати цей бюджетний овоч у сезон. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "say7".

Як приготувати гарбузові кекси

Інгредієнти:

300 г гарбуза (очищеного)

150 г вершкового масла

150 г цукру

3 яйця

1 лимон

2 ч. л. розпушувача

200-250 г борошна

за бажанням:

помадка або глазур

шоколад

гарбузове насіння

Спосіб приготування:

Гарбуз натерти на середній тертці. Якщо соку вийде багато, то його треба злити. З лимона зняти цедру, вичавити сік (всього потрібно близько 50 мл). Олію розтерти з цукром, додати яйця, перемішати. Додати лимонний сік та цедру, перемішати. Додати гарбуз, перемішати. Додати розпушувач і борошно, замісити не дуже густе тісто. Тісто викласти у формочки, залишаючи до верху близько 1 см. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин. За бажанням готові кекси можна прикрасити глазур’ю або розтопленим шоколадом. Посипати гарбузовим насінням.

А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо також приготувати паштет із цього овоча за рецептом "Телеграфа". Він відмінно підійде до столу як закуска або повноцінна страва.