Рус

Ніхто не здогадається з чого ці кекси: ароматна випічка з гарбузом

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
М’які, ніжні, ароматні кекси
М’які, ніжні, ароматні кекси. Фото say7.info

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить близько 20 штук

З гарбуза можна приготувати багато різних страв. Традиційна молочна каша, крем-суп чи салат – просто рай для любителів цього овочу.

А для тих, хто гарбуз не любить, пропонуємо приготувати гарбузові кекси. Присмак гарбуза у випічці не відчувається, проте це чудовий спосіб використати цей бюджетний овоч у сезон. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "say7".

Як приготувати гарбузові кекси

Інгредієнти:

  • 300 г гарбуза (очищеного)
  • 150 г вершкового масла
  • 150 г цукру
  • 3 яйця
  • 1 лимон
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 200-250 г борошна

за бажанням:

  • помадка або глазур
  • шоколад
  • гарбузове насіння

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз натерти на середній тертці. Якщо соку вийде багато, то його треба злити.
  2. З лимона зняти цедру, вичавити сік (всього потрібно близько 50 мл).
  3. Олію розтерти з цукром, додати яйця, перемішати.
  4. Додати лимонний сік та цедру, перемішати.
  5. Додати гарбуз, перемішати.
  6. Додати розпушувач і борошно, замісити не дуже густе тісто.
  7. Тісто викласти у формочки, залишаючи до верху близько 1 см.
  8. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
  9. За бажанням готові кекси можна прикрасити глазур’ю або розтопленим шоколадом. Посипати гарбузовим насінням.

А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо також приготувати паштет із цього овоча за рецептом "Телеграфа". Він відмінно підійде до столу як закуска або повноцінна страва.

Теги:
#Кекси #Готуємо вдома