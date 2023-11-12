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Коли гості на порозі: чудовий бюджетний пиріг, який можна спекти без жодних зусиль

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже проста бананова випічка
Дуже проста бананова випічка. Фото gazdynja.com

Елементарні домашні солодощі

Ми ділились рецептом дуже смачних рогаликів з начинкою. Тепер розповідаємо, як можна швидко і просто приготувати банановий пиріг.

На смак він нагадує банани в шоколаді. На приготування піде всього 20 хвилин, плюс випікання. Як його приготувати, розповіли на порталі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

  • Яйця – 3 шт
  • Вершкове масло – 60 г
  • Соняшникова олія – 70 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Цукор – 150 г
  • Ванілін
  • Какао – 3 ст. л.
  • Борошно – 250 г
  • Окріп – 50 мл
  • Сода — 1 ч. л.
  • Банани – 4 шт

Спосіб приготування:

  1. Для тіста у чашу розбиваємо яйця. Додаємо олію, вершкове масло, молоко, цукор та ванілін. Усе перемішуємо вінчиком.
  2. Борошно змішуємо із какао. Просіюємо їх в загальну масу, легенько перемішуємо силіконовою лопаткою.
  3. У окріп додаємо соду і вливаємо в тісто. Знову все ретельно перемішуємо.
  4. Боки і дно форми застеляємо пергаментом. Банани чистимо, ділимо на три частини. Розставляємо їх у форму та вливаємо тісто.
  5. Випікаємо при 180-190° С приблизно 45-55 хвилин. Зверху пиріг можна за бажання присипати цукровою пудрою.

Пиріг виходить дуже смачним та ароматним. Його одразу можна подавати до смачного чаю чи ароматної кави.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Банан #Випічка