Коли гості на порозі: чудовий бюджетний пиріг, який можна спекти без жодних зусиль
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Елементарні домашні солодощі
Ми ділились рецептом дуже смачних рогаликів з начинкою. Тепер розповідаємо, як можна швидко і просто приготувати банановий пиріг.
На смак він нагадує банани в шоколаді. На приготування піде всього 20 хвилин, плюс випікання. Як його приготувати, розповіли на порталі "Прості рецепти".
Інгредієнти:
- Яйця – 3 шт
- Вершкове масло – 60 г
- Соняшникова олія – 70 мл
- Молоко – 200 мл
- Цукор – 150 г
- Ванілін
- Какао – 3 ст. л.
- Борошно – 250 г
- Окріп – 50 мл
- Сода — 1 ч. л.
- Банани – 4 шт
Спосіб приготування:
- Для тіста у чашу розбиваємо яйця. Додаємо олію, вершкове масло, молоко, цукор та ванілін. Усе перемішуємо вінчиком.
- Борошно змішуємо із какао. Просіюємо їх в загальну масу, легенько перемішуємо силіконовою лопаткою.
- У окріп додаємо соду і вливаємо в тісто. Знову все ретельно перемішуємо.
- Боки і дно форми застеляємо пергаментом. Банани чистимо, ділимо на три частини. Розставляємо їх у форму та вливаємо тісто.
- Випікаємо при 180-190° С приблизно 45-55 хвилин. Зверху пиріг можна за бажання присипати цукровою пудрою.
Пиріг виходить дуже смачним та ароматним. Його одразу можна подавати до смачного чаю чи ароматної кави.