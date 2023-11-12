Коли гості на порозі: чудовий бюджетний пиріг, який можна спекти без жодних зусиль

Елементарні домашні солодощі

Ми ділились рецептом дуже смачних рогаликів з начинкою. Тепер розповідаємо, як можна швидко і просто приготувати банановий пиріг.

На смак він нагадує банани в шоколаді. На приготування піде всього 20 хвилин, плюс випікання. Як його приготувати, розповіли на порталі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

Яйця – 3 шт

Вершкове масло – 60 г

Соняшникова олія – 70 мл

Молоко – 200 мл

Цукор – 150 г

Ванілін

Какао – 3 ст. л.

Борошно – 250 г

Окріп – 50 мл

Сода — 1 ч. л.

Банани – 4 шт

Спосіб приготування:

Для тіста у чашу розбиваємо яйця. Додаємо олію, вершкове масло, молоко, цукор та ванілін. Усе перемішуємо вінчиком. Борошно змішуємо із какао. Просіюємо їх в загальну масу, легенько перемішуємо силіконовою лопаткою. У окріп додаємо соду і вливаємо в тісто. Знову все ретельно перемішуємо. Боки і дно форми застеляємо пергаментом. Банани чистимо, ділимо на три частини. Розставляємо їх у форму та вливаємо тісто. Випікаємо при 180-190° С приблизно 45-55 хвилин. Зверху пиріг можна за бажання присипати цукровою пудрою.

Пиріг виходить дуже смачним та ароматним. Його одразу можна подавати до смачного чаю чи ароматної кави.