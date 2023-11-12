Незвичайний салат на стіл з нічого: найсмачніша закуска із сирків та моркви
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Свіжі овочі та фрукти надають страві легкості та соковитості, а яйця та сир роблять його більш ситним
Якщо не хочеться морочитися з складнішими салатами, схожими на олів’є, можна на вечерю приготувати легший варіант цієї закуски. Салат з яблуком, морквою та сирками виходить дуже ніжним та повітряним.
Таку страву можна подавати на вечерю або приготувати до святкового столу. А рецептом із нами поділилися на порталі "Ukr Story".
Як приготувати салат з яблуком, морквою та сирками
Інгредієнти:
- морква — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- сир твердий — 70 г;
- майонез
Спосіб приготування:
- Моркву помити, почистити, натерти на середній тертці.
- Часник видавити через прес, додати до моркви, додати 2 ложки майонезу, перемішати і поділити на дві порції.
- Сир та сирки окремо натерти на середній тертці.
- Варені яйця поділити на жовтки та білки, натерти.
- Яблуко почистити, натерти на середній тертці.
- На дно тарілки, змащеної олією викласти половину порції плавлених сирків, змастити майонезом.
- Викласти половину моркви з часником, далі білки, зробити майонезну сіточку.
- Викласти яблуко та зверху моркву.
- Далі викласти другу половину плавленого сиру, зробити майонезну сіточку.
- Зверху викласти натертий на середню тертку твердий сир, майонезна сіточка.
- Зверху посипати натертим жовтком.
А якщо ви любите смачні салати, рекомендуємо також приготувати салат із копченою курячою грудкою. Для нього не потрібно нічого варити, тож приготування займе лічені хвилини.