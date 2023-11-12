Незвичайний салат на стіл з нічого: найсмачніша закуска із сирків та моркви

Свіжі овочі та фрукти надають страві легкості та соковитості, а яйця та сир роблять його більш ситним

Якщо не хочеться морочитися з складнішими салатами, схожими на олів’є, можна на вечерю приготувати легший варіант цієї закуски. Салат з яблуком, морквою та сирками виходить дуже ніжним та повітряним.

Таку страву можна подавати на вечерю або приготувати до святкового столу. А рецептом із нами поділилися на порталі "Ukr Story".

Як приготувати салат з яблуком, морквою та сирками

Інгредієнти:

морква — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

яблуко — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

плавлені сирки — 2 шт.;

сир твердий — 70 г;

майонез

Спосіб приготування:

Моркву помити, почистити, натерти на середній тертці. Часник видавити через прес, додати до моркви, додати 2 ложки майонезу, перемішати і поділити на дві порції. Сир та сирки окремо натерти на середній тертці. Варені яйця поділити на жовтки та білки, натерти. Яблуко почистити, натерти на середній тертці. На дно тарілки, змащеної олією викласти половину порції плавлених сирків, змастити майонезом. Викласти половину моркви з часником, далі білки, зробити майонезну сіточку. Викласти яблуко та зверху моркву. Далі викласти другу половину плавленого сиру, зробити майонезну сіточку. Зверху викласти натертий на середню тертку твердий сир, майонезна сіточка. Зверху посипати натертим жовтком.

А якщо ви любите смачні салати, рекомендуємо також приготувати салат із копченою курячою грудкою. Для нього не потрібно нічого варити, тож приготування займе лічені хвилини.