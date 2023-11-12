Надзвичайно смачний пиріг до посту: вам знадобиться трохи капусти та грибів

Чудова солона випічка до посту

Ми ділились рецептом чудових гречаних котлеток, які ідеально пасують Різдвяному посту. Тепер розповідаємо, як приготувати нереально смачний пиріг без м’яса, який може бути як гарніром, так і основною стравою.

Готується він дуже просто. Можна замінити цю начинку на будь-яку іншу. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

свіжа капуста — 300 г

морква — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

печериці — 300 г

сіль

кефір — 300 мл

яйця — 2 шт.

пшеничне борошно — 1,5 склянки

сода — 1 чайна ложка

цукор — 1 чайна ложка

сіль — 1/2 чайної ложки

соняшникова олія — 50 мл

Спосіб приготування:

Начинку краще приготувати заздалегідь — вона повинна охолонути. На невеликій кількості олії обсмажуємо накришені цибулю з морквою. Тоді додаємо нашатковану капусту і тушкуємо під кришкою, періодично помішуючи, до напівготовності. Окремо обсмажуємо нарізані печериці. Змішуємо гриби з капустою, солимо до смаку. У мисці з’єднуємо яйця із сіллю та цукром, все перемішуємо. До яєць додаємо кефір, олію і харчову соду. Потім всипаємо борошно. Перемішуємо, щоб вийшло однорідне тісто без грудочок. За консистенцією воно повинне бути рідким, як на оладки. Форму для випікання змащуємо олією і присипаємо борошном. Виливаємо у форму половину тіста та розподіляємо поверх неї начинку. Заливаємо другою половиною тіста, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні. Зверху посипаємо пиріг кунжутом. Випікаємо його в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

Пиріг виходить ситний, ніжний, м’який. Смачний як гарячим, так і холодним. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати деруни.