Подруги проситимуть рецепт: фаршировані печериці нашвидкуруч
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Печериці фаршировані куркою та сиром у духовці виходять дуже апетитними
З грибів можна приготувати безліч різноманітних страв. Їх смажать, маринують у цікавих маринадах, додають до салатів, а також готують надзвичайно смачні закуски.
Однією з таких є печериці запечені з куркою та сиром. Готується така страва на раз-два, і миттю зникає з тарілок, інформує "1000.menu".
Як приготувати печериці, фаршировані куркою і сиром
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г;
- фета – 60 г;
- печериці великі – 10 шт.;
- сметана – 4 ст. л.;
- борошно – 1 ст. л.;
- сир – 200 г;
- зелень — за смаком;
- чорний перець та сіль – за смаком;
- олія
Спосіб приготування:
- Печериці промити, обсушити, відрізати та витягнути ніжки.
- Куряче філе дрібно порізати, обсмажити на сковорідці близько 5 хвилин.
- Додати порізані ніжки грибів, смажити ще 5 хвилин.
- Змішати борошно зі сметаною, додати в сковорідку.
- Посолити, поперчити, тушкувати ще 8-10 хвилин допоки суміш не загусне.
- Фету натерти, змішати з куркою і грибами.
- Додати дрібно порізану зелень, перемішати.
- Розподілити начинку між підготовленими капелюшками печериць, зверху посипати натертим сиром.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.
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