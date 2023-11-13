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Подруги проситимуть рецепт: фаршировані печериці нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Гаряча закуска з надзвичайним смаком
Гаряча закуска з надзвичайним смаком. Фото 1000.menu

Печериці фаршировані куркою та сиром у духовці виходять дуже апетитними

З грибів можна приготувати безліч різноманітних страв. Їх смажать, маринують у цікавих маринадах, додають до салатів, а також готують надзвичайно смачні закуски.

Однією з таких є печериці запечені з куркою та сиром. Готується така страва на раз-два, і миттю зникає з тарілок, інформує "1000.menu".

Як приготувати печериці, фаршировані куркою і сиром

Інгредієнти:

  • куряче філе – 500 г;
  • фета – 60 г;
  • печериці великі – 10 шт.;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • сир – 200 г;
  • зелень — за смаком;
  • чорний перець та сіль – за смаком;
  • олія

Спосіб приготування:

  1. Печериці промити, обсушити, відрізати та витягнути ніжки.
  2. Куряче філе дрібно порізати, обсмажити на сковорідці близько 5 хвилин.
  3. Додати порізані ніжки грибів, смажити ще 5 хвилин.
  4. Змішати борошно зі сметаною, додати в сковорідку.
  5. Посолити, поперчити, тушкувати ще 8-10 хвилин допоки суміш не загусне.
  6. Фету натерти, змішати з куркою і грибами.
  7. Додати дрібно порізану зелень, перемішати.
  8. Розподілити начинку між підготовленими капелюшками печериць, зверху посипати натертим сиром.
  9. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.

А якщо ви любите печериці, рекомендуємо також приготувати мариновані грибочки до святкового столу за рецептом "Телеграфа". Завдяки чудовому маринаду, вони будуть надзвичайно апетитними.

Теги:
#Гриби #Закуска #Печериці #Готуємо вдома