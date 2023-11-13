Подруги проситимуть рецепт: фаршировані печериці нашвидкуруч

Печериці фаршировані куркою та сиром у духовці виходять дуже апетитними

З грибів можна приготувати безліч різноманітних страв. Їх смажать, маринують у цікавих маринадах, додають до салатів, а також готують надзвичайно смачні закуски.

Однією з таких є печериці запечені з куркою та сиром. Готується така страва на раз-два, і миттю зникає з тарілок, інформує "1000.menu".

Як приготувати печериці, фаршировані куркою і сиром

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

фета – 60 г;

печериці великі – 10 шт.;

сметана – 4 ст. л.;

борошно – 1 ст. л.;

сир – 200 г;

зелень — за смаком;

чорний перець та сіль – за смаком;

олія

Спосіб приготування:

Печериці промити, обсушити, відрізати та витягнути ніжки. Куряче філе дрібно порізати, обсмажити на сковорідці близько 5 хвилин. Додати порізані ніжки грибів, смажити ще 5 хвилин. Змішати борошно зі сметаною, додати в сковорідку. Посолити, поперчити, тушкувати ще 8-10 хвилин допоки суміш не загусне. Фету натерти, змішати з куркою і грибами. Додати дрібно порізану зелень, перемішати. Розподілити начинку між підготовленими капелюшками печериць, зверху посипати натертим сиром. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.

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