Гості оближуть пальці й тарілку: теплий салат з куркою
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М'ясо та овочі — чудове поєднання для повноцінного обіду
Якщо до вас неочікувано завітали гості, можна приготувати не лише дешеву п’ятихвилинну намазку на бутерброди, але й теплий салат з куркою та овочами. Ця страва стане чудовим доповненням до душевних розмов з подругами або ж повноцінною вечерею у колі сім'ї.
Готується такий салат дуже просто та смакує настільки, що зникає з тарілок за лічені хвилини. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо легко".
Як приготувати теплий салат з куркою
Інгредієнти (на 6 порцій):
- куряче філе — 400 г
- перець болгарський — 1 шт.
- помідори — 300 г
- листя салату — 1 пучок
- кунжут — 1 ст. л.
- соєвий соус — 50 мл
- оливкова олія — 3 ст. л.
- оцет бальзамічний — 1 ст. л.
- кріп — 2-3 гілочки
- сіль — 1/3 ч. л.
- перець чорний — на кінчику ножа
Спосіб приготування:
- Філе порізати тонкими пластинками, посолити, поперчити, додати соєвий соус, перемішати, залишити на 20 хвилин.
- М'ясо смажити до золотистого кольору з усіх боків близько 10 хвилин.
- Болгарський перець порізати невеликими шматочками, смажити його близько 3 хвилин, на олії, що залишилась від м'яса.
- Листя салату порвати на великі шматочки.
- Викласти на нього шматочки перцю та ще тепле філе.
- Помідори порізати частинками, додати до салату.
- Прикрасити кропом, полити бальзамічним оцтом, посипати кунжутом.
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