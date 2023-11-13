Гості оближуть пальці й тарілку: теплий салат з куркою

М'ясо та овочі — чудове поєднання для повноцінного обіду

Якщо до вас неочікувано завітали гості, можна приготувати не лише дешеву п’ятихвилинну намазку на бутерброди, але й теплий салат з куркою та овочами. Ця страва стане чудовим доповненням до душевних розмов з подругами або ж повноцінною вечерею у колі сім'ї.

Готується такий салат дуже просто та смакує настільки, що зникає з тарілок за лічені хвилини. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо легко".

Як приготувати теплий салат з куркою

Інгредієнти (на 6 порцій):

куряче філе — 400 г

перець болгарський — 1 шт.

помідори — 300 г

листя салату — 1 пучок

кунжут — 1 ст. л.

соєвий соус — 50 мл

оливкова олія — 3 ст. л.

оцет бальзамічний — 1 ст. л.

кріп — 2-3 гілочки

сіль — 1/3 ч. л.

перець чорний — на кінчику ножа

Спосіб приготування:

Філе порізати тонкими пластинками, посолити, поперчити, додати соєвий соус, перемішати, залишити на 20 хвилин. М'ясо смажити до золотистого кольору з усіх боків близько 10 хвилин. Болгарський перець порізати невеликими шматочками, смажити його близько 3 хвилин, на олії, що залишилась від м'яса. Листя салату порвати на великі шматочки. Викласти на нього шматочки перцю та ще тепле філе. Помідори порізати частинками, додати до салату. Прикрасити кропом, полити бальзамічним оцтом, посипати кунжутом.

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