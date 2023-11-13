Смачно, як в реберні: ароматні реберця запечені з картоплею
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Приготувати смачні реберця в духовці досить просто
Варіантів приготування реберець безліч. Їх варять, смажать, тушкують, запікають в рукаві або ж коптять.
Сьогодні ми пропонуємо варіант смачної ситної вечері, де реберця будуть готуватися разом з картоплею. Страва не лише побалує ваші смакові рецептори, але й зекономить час, інформує "say7".
Як приготувати реберця, запечені з картоплею
- реберця (свинячі, баранячі) – 700 г;
- картопля – 700 г;
- кетчуп – 100 г;
- соєвий соус – 30 мл;
- яблучний оцет 6-9% — 20 мл;
- сушені трави – 1 ч. л.;
- олія – 50 мл;
- часник – 2 зуб.;
- сіль
- перець
Спосіб приготування:
- Змішати кетчуп, соєвий соус, оцет, посолити, перемішати.
- Реберця вимити, просушити, змастити їх соусом, що вийшов, залишити на 20 хвилин.
- Картоплю почистити, нарізати кубиками.
- Змішати олію та трави, додати видавлений через прес часник, посолити, поперчити, перемішати.
- Картоплю викласти на деко, заправити олією, перемішати.
- Зверху викласти реберця, накрити фольгою.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
- Забрати фольгу, запікати ще протягом 30 хвилин.
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