Смачно, як в реберні: ароматні реберця запечені з картоплею

Приготувати смачні реберця в духовці досить просто

Варіантів приготування реберець безліч. Їх варять, смажать, тушкують, запікають в рукаві або ж коптять.

Сьогодні ми пропонуємо варіант смачної ситної вечері, де реберця будуть готуватися разом з картоплею. Страва не лише побалує ваші смакові рецептори, але й зекономить час, інформує "say7".

Як приготувати реберця, запечені з картоплею

реберця (свинячі, баранячі) – 700 г;

картопля – 700 г;

кетчуп – 100 г;

соєвий соус – 30 мл;

яблучний оцет 6-9% — 20 мл;

сушені трави – 1 ч. л.;

олія – 50 мл;

часник – 2 зуб.;

сіль

перець

Спосіб приготування:

Змішати кетчуп, соєвий соус, оцет, посолити, перемішати. Реберця вимити, просушити, змастити їх соусом, що вийшов, залишити на 20 хвилин. Картоплю почистити, нарізати кубиками. Змішати олію та трави, додати видавлений через прес часник, посолити, поперчити, перемішати. Картоплю викласти на деко, заправити олією, перемішати. Зверху викласти реберця, накрити фольгою. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Забрати фольгу, запікати ще протягом 30 хвилин.

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