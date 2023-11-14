Просто загорніть фарш у фольгу - і на сковороду: оригінальна закуска нашвидкуруч

Смачна та ефектна страва

Без різноманітних закусок, як, наприклад, фаршировані яйця, важко уявити святковий стіл або посиденьки з друзями. Однак, якщо часу і бажання готувати складні страви немає, а їжа потрібна вже "на зараз", виручить м'ясний рулет нашвидкуруч.

Для приготування такої закуски знадобляться продукти, що є в кожному холодильнику. Проте на столі рулет виглядатиме ефектно й обов'язково сподобається близьким, інформує "Своїми руками".

Як приготувати м'ясний рулет з яйцем

Інгредієнти:

фарш – 600 г;

яйця;

цибуля;

зелень – за смаком;

молоко – 40 мл;

вівсяні пластівці – 2 ст. л.;

сіль, перець, спеції.

Спосіб приготування:

Гарячим молоком залити пластівці, накрити кришкою та залишити до охолодження. Яйця відварити, охолодити. До фаршу додати сіль, перець, спеції та подрібнену цибулю. Додати до нього вівсяні пластівці, перемішати. Фольгу нарізати на три шматки розміром близько 40х30 см. Викласти на фольгу третину фаршу, трохи відступаючи від країв, розрівняти. Зверху викласти яйця і зелень, загорнути в рулет. Повторити з іншими двома шматками фольги. Рулети викласти на суху розігріту сковороду, обсмажувати з усіх боків по 5-7 хвилин на середньому вогні. Дозволити рулетам охолонути, розгорнути, розрізати на порційні шматочки та подати до столу.

А якщо ви любите смачні закуски, рекомендуємо приготувати фаршировані печериці нашвидкуруч. Готується така страва на раз-два, і миттю зникає з тарілок.