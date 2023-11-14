Просто загорніть фарш у фольгу - і на сковороду: оригінальна закуска нашвидкуруч
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Смачна та ефектна страва
Без різноманітних закусок, як, наприклад, фаршировані яйця, важко уявити святковий стіл або посиденьки з друзями. Однак, якщо часу і бажання готувати складні страви немає, а їжа потрібна вже "на зараз", виручить м'ясний рулет нашвидкуруч.
Для приготування такої закуски знадобляться продукти, що є в кожному холодильнику. Проте на столі рулет виглядатиме ефектно й обов'язково сподобається близьким, інформує "Своїми руками".
Як приготувати м'ясний рулет з яйцем
Інгредієнти:
- фарш – 600 г;
- яйця;
- цибуля;
- зелень – за смаком;
- молоко – 40 мл;
- вівсяні пластівці – 2 ст. л.;
- сіль, перець, спеції.
Спосіб приготування:
- Гарячим молоком залити пластівці, накрити кришкою та залишити до охолодження.
- Яйця відварити, охолодити.
- До фаршу додати сіль, перець, спеції та подрібнену цибулю.
- Додати до нього вівсяні пластівці, перемішати.
- Фольгу нарізати на три шматки розміром близько 40х30 см.
- Викласти на фольгу третину фаршу, трохи відступаючи від країв, розрівняти.
- Зверху викласти яйця і зелень, загорнути в рулет.
- Повторити з іншими двома шматками фольги.
- Рулети викласти на суху розігріту сковороду, обсмажувати з усіх боків по 5-7 хвилин на середньому вогні.
- Дозволити рулетам охолонути, розгорнути, розрізати на порційні шматочки та подати до столу.
А якщо ви любите смачні закуски, рекомендуємо приготувати фаршировані печериці нашвидкуруч. Готується така страва на раз-два, і миттю зникає з тарілок.