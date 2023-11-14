Всього десять хвилин - і сніданок готовий: оладки-піци нашвидкуруч

Неймовірно соковиті та ніжні оладки зі смаком піци

Якщо ви любите смачно поснідати, а солодкі страви на кшталт вівсяної каші, вас не насичують, рецепт оладок-піци вам точно сподобається! Необхідні продукти ймовірно знайдуться у вашому холодильнику, а на приготування ви витратите лічені хвилини.

Це чудова ідея урізноманітнення сімейного меню, а також смачний перекус. А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".

Як приготувати оладки-піци

Інгредієнти:

Тісто

борошно – 1 склянка;

яйця – 2 шт.;

сіль – 1/2 ч. л.;

сода – 1/2 ч. л.;

кефір – 200 мл;

Начинка

ковбаса або шинка – 50 г;

сир твердий – 50 г;

цибуля – 1/2 шт.;

перець болгарський або помідор – 1/2 шт;

зелень кропу

Спосіб приготування:

В кефір додати соду, перемішати, залишити на 10 хвилин. Цибулю, перець, ковбасу нарізати дрібними кубиками. Зелень подрібнити. Сир натерти на тертці. До кефіру додати яйця, посолити, збити. Додати овочі, ковбасу, зелень, сир, перемішати. Додати просіяне борошно, перемішати до однорідності. На розігріту сковороду з олією ложкою викласти тісто та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

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