Всього десять хвилин - і сніданок готовий: оладки-піци нашвидкуруч
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Неймовірно соковиті та ніжні оладки зі смаком піци
Якщо ви любите смачно поснідати, а солодкі страви на кшталт вівсяної каші, вас не насичують, рецепт оладок-піци вам точно сподобається! Необхідні продукти ймовірно знайдуться у вашому холодильнику, а на приготування ви витратите лічені хвилини.
Це чудова ідея урізноманітнення сімейного меню, а також смачний перекус. А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".
Як приготувати оладки-піци
Інгредієнти:
Тісто
- борошно – 1 склянка;
- яйця – 2 шт.;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- сода – 1/2 ч. л.;
- кефір – 200 мл;
Начинка
- ковбаса або шинка – 50 г;
- сир твердий – 50 г;
- цибуля – 1/2 шт.;
- перець болгарський або помідор – 1/2 шт;
- зелень кропу
Спосіб приготування:
- В кефір додати соду, перемішати, залишити на 10 хвилин.
- Цибулю, перець, ковбасу нарізати дрібними кубиками.
- Зелень подрібнити.
- Сир натерти на тертці.
- До кефіру додати яйця, посолити, збити.
- Додати овочі, ковбасу, зелень, сир, перемішати.
- Додати просіяне борошно, перемішати до однорідності.
- На розігріту сковороду з олією ложкою викласти тісто та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
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