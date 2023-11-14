Ви не повірите, що це так просто: лимонний пиріг за 20 хвилин
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Справжнє лимонне божевілля при мінімумі інгредієнтів
Коли бажання возитися з тістом та готувати складні торти, на кшталт "Медовика", немає, на допомогу приходять рецепти простої випічки. Одним із таким є рецепт лимонного пирога.
Попри те, що готується він досить просто, а від замішування тіста до духовки проходить буквально 30 хвилин, поставити таку випічку на стіл, аж ніяк не соромно! Вона виходить повітряною, ароматною та з дивовижним кремом, інформує "Філіжанка кава".
Як приготувати лимонний пиріг
Інгредієнти:
Тісто
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — дрібка;
- сметана — 50 г;
- олія — 150 мл;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 15 г;
- сік — 1/2 лимона;
Крем
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- сіль — дрібка;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г;
- лимонна цедра;
- сік — 1/2 лимона;
- молоко — 200 мл;
- вершкове масло — 25 г;
Посипка:
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Для крему яйце збити з цукром, сіллю, крохмалем.
- Влити в суміш злегка підігріте молоко, перемішати.
- Натерти на дрібній терці цедру лимона, додати лимонний сік, перемішати.
- Поставити каструлю на плиту, варити до загустіння постійно помішуючи.
- В суміш додати розм’якшене вершкове масло, перемішати, поки воно не розтане.
- Каструлю з кремом накрити кришкою, залишити охолонути.
- Тим часом приготувати тісто — яйце збити з цукром та ванільним цукром.
- Додати олію, збити.
- Додати сметану, збити.
- Просіяти борошно з розпушувачем, підсолити, перемішати.
- Додати сік з половини лимона, перемішати
- Тісто вилити у застелену пергаментом форму для випічки, розрівняти.
- Крем за допомогою кондитерського мішка розподілити по тісту у вигляді решітки.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
- Готовий пиріг присипати цукровою пудрою.
А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати тертий пиріг із варенням за рецептом "Телеграфа". Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище за всілякі похвали.