Рус

Ви не повірите, що це так просто: лимонний пиріг за 20 хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цитрусовий пиріг підкупляє яскравим смаком та кольором
Цитрусовий пиріг підкупляє яскравим смаком та кольором. Фото filizhanka.top

Справжнє лимонне божевілля при мінімумі інгредієнтів

Коли бажання возитися з тістом та готувати складні торти, на кшталт "Медовика", немає, на допомогу приходять рецепти простої випічки. Одним із таким є рецепт лимонного пирога.

Попри те, що готується він досить просто, а від замішування тіста до духовки проходить буквально 30 хвилин, поставити таку випічку на стіл, аж ніяк не соромно! Вона виходить повітряною, ароматною та з дивовижним кремом, інформує "Філіжанка кава".

Як приготувати лимонний пиріг

Інгредієнти:

Тісто

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • сметана — 50 г;
  • олія — 150 мл;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 15 г;
  • сік — 1/2 лимона;

Крем

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • сіль — дрібка;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • лимонна цедра;
  • сік — 1/2 лимона;
  • молоко — 200 мл;
  • вершкове масло — 25 г;

Посипка:

  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Для крему яйце збити з цукром, сіллю, крохмалем.
  2. Влити в суміш злегка підігріте молоко, перемішати.
  3. Натерти на дрібній терці цедру лимона, додати лимонний сік, перемішати.
  4. Поставити каструлю на плиту, варити до загустіння постійно помішуючи.
  5. В суміш додати розм’якшене вершкове масло, перемішати, поки воно не розтане.
  6. Каструлю з кремом накрити кришкою, залишити охолонути.
  7. Тим часом приготувати тісто — яйце збити з цукром та ванільним цукром.
  8. Додати олію, збити.
  9. Додати сметану, збити.
  10. Просіяти борошно з розпушувачем, підсолити, перемішати.
  11. Додати сік з половини лимона, перемішати
  12. Тісто вилити у застелену пергаментом форму для випічки, розрівняти.
  13. Крем за допомогою кондитерського мішка розподілити по тісту у вигляді решітки.
  14. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
  15. Готовий пиріг присипати цукровою пудрою.

А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати тертий пиріг із варенням за рецептом "Телеграфа". Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище за всілякі похвали.

Теги:
#Лимон #Випічка #Готуємо вдома #Пиріг