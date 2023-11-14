Ви не повірите, що це так просто: лимонний пиріг за 20 хвилин

Справжнє лимонне божевілля при мінімумі інгредієнтів

Коли бажання возитися з тістом та готувати складні торти, на кшталт "Медовика", немає, на допомогу приходять рецепти простої випічки. Одним із таким є рецепт лимонного пирога.

Попри те, що готується він досить просто, а від замішування тіста до духовки проходить буквально 30 хвилин, поставити таку випічку на стіл, аж ніяк не соромно! Вона виходить повітряною, ароматною та з дивовижним кремом, інформує "Філіжанка кава".

Як приготувати лимонний пиріг

Інгредієнти:

Тісто

яйця — 3 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

сметана — 50 г;

олія — 150 мл;

борошно — 250 г;

розпушувач — 15 г;

сік — 1/2 лимона;

Крем

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

сіль — дрібка;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

лимонна цедра;

сік — 1/2 лимона;

молоко — 200 мл;

вершкове масло — 25 г;

Посипка:

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Для крему яйце збити з цукром, сіллю, крохмалем. Влити в суміш злегка підігріте молоко, перемішати. Натерти на дрібній терці цедру лимона, додати лимонний сік, перемішати. Поставити каструлю на плиту, варити до загустіння постійно помішуючи. В суміш додати розм’якшене вершкове масло, перемішати, поки воно не розтане. Каструлю з кремом накрити кришкою, залишити охолонути. Тим часом приготувати тісто — яйце збити з цукром та ванільним цукром. Додати олію, збити. Додати сметану, збити. Просіяти борошно з розпушувачем, підсолити, перемішати. Додати сік з половини лимона, перемішати Тісто вилити у застелену пергаментом форму для випічки, розрівняти. Крем за допомогою кондитерського мішка розподілити по тісту у вигляді решітки. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовий пиріг присипати цукровою пудрою.

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