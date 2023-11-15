Весь секрет в соусі - просто залийте і в духовку: соковита курка нашвидкуруч
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Для приготування цієї смачної страви не потрібно багато продуктів та часу
Коли часу обмаль, але треба щось швиденько приготувати на вечерю, виручить не лише паста. Куряче філе у цікавому маринаді готується за лічені хвилини та переважно без вашої участі.
При цьому виходить страва смачною, ніжно та апетитною, головне — дотримуватися рецепта. А поділилися ним на порталі "Своїми руками".
Як приготувати куряче філе у вершковому соусі
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 шт.
- яйце – 2 шт.
- вершки будь-якої жирності – 100 мл.
- помідор – 1 шт.
- сир – 60 гр.
- сіль, суміш перців, італійські трави – за смаком.
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізати невеликими шматочками та перекласти у форму для запікання.
- Яйця збити, додати вершки, сіль, перець, спеції, перемішати.
- Залити соусом філе, перемішати.
- Помідори нарізати кружечками, викласти на філе.
- Зверху посипати натертим сиром.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
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