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Весь секрет в соусі - просто залийте і в духовку: соковита курка нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Куряче філе у вершковому соусі стане окрасою святкового столу
Куряче філе у вершковому соусі стане окрасою святкового столу. Фото simplerecipes.top

Для приготування цієї смачної страви не потрібно багато продуктів та часу

Коли часу обмаль, але треба щось швиденько приготувати на вечерю, виручить не лише паста. Куряче філе у цікавому маринаді готується за лічені хвилини та переважно без вашої участі.

При цьому виходить страва смачною, ніжно та апетитною, головне — дотримуватися рецепта. А поділилися ним на порталі "Своїми руками".

Як приготувати куряче філе у вершковому соусі

Інгредієнти:

  • куряче філе – 2 шт.
  • яйце – 2 шт.
  • вершки будь-якої жирності – 100 мл.
  • помідор – 1 шт.
  • сир – 60 гр.
  • сіль, суміш перців, італійські трави – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками та перекласти у форму для запікання.
  2. Яйця збити, додати вершки, сіль, перець, спеції, перемішати.
  3. Залити соусом філе, перемішати.
  4. Помідори нарізати кружечками, викласти на філе.
  5. Зверху посипати натертим сиром.
  6. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

А якщо ви не любите довго морочитися з вечерею, рекомендуємо приготувати картоплю з яйцями та сиром на сковороді за рецептом "Телеграфа". Вона виходить ситною та смачною.

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#Сир #Курка #Філе #Готуємо вдома