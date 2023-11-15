Весь секрет в соусі - просто залийте і в духовку: соковита курка нашвидкуруч

Для приготування цієї смачної страви не потрібно багато продуктів та часу

Коли часу обмаль, але треба щось швиденько приготувати на вечерю, виручить не лише паста. Куряче філе у цікавому маринаді готується за лічені хвилини та переважно без вашої участі.

При цьому виходить страва смачною, ніжно та апетитною, головне — дотримуватися рецепта. А поділилися ним на порталі "Своїми руками".

Як приготувати куряче філе у вершковому соусі

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.

яйце – 2 шт.

вершки будь-якої жирності – 100 мл.

помідор – 1 шт.

сир – 60 гр.

сіль, суміш перців, італійські трави – за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати невеликими шматочками та перекласти у форму для запікання. Яйця збити, додати вершки, сіль, перець, спеції, перемішати. Залити соусом філе, перемішати. Помідори нарізати кружечками, викласти на філе. Зверху посипати натертим сиром. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

А якщо ви не любите довго морочитися з вечерею, рекомендуємо приготувати картоплю з яйцями та сиром на сковороді за рецептом "Телеграфа". Вона виходить ситною та смачною.