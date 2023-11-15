Цю закуску захочеться готувати знову і знову: запечений перець по-сербськи

Закуска настільки смачна, що її можна сміливо ставити на святковий стіл

Закуска з маринованого перцю може здатися стравою не варто уваги. Але це до того моменту, поки ви не спробуєте приготувати запечений перець по-сербськи.

Від такої закуски буде складно відірватися, особливо якщо подати її з картопляним пюре або запеченою картоплею. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Прості рецепти".

Як приготувати запечений перець по-сербськи

Інгредієнти:

перець солодкий червоний, м’ясистий — 1 кг;

часник — половина головки;

оцет 9%, — 1 ст.л;

олія — 2 ст.л;

перець горошком — 5 шт.;

сіль — 0.5 ч.л;

цукор, 1/3 ч. л.

Спосіб приготування:

Перець помити, просушити. Викласти на застелене фольгою деко в один шар. Запікати близько 30 хвилин при температурі 200 градусів, подекуди перевертаючи. Перець викласти у каструлю, накрити кришкою та залишити до повного остигання. З перцю зняти шкірку — після запікання це легко зробити, забрати серцевину, м'якуш нарізати смужками. Сік від перцю змішати з сіллю та цукром, перцем, олією та оцтом, перемішати. Додати порізаний пластинками часник. Викласти шар перців у ємність із кришкою, залити маринадом, викласти другий шар і знову полити маринадом із часником. Робити так, допоки перець не закінчиться. Закрити кришкою, залишити маринувати на 6 годин.

А якщо ви любите перець, рекомендуємо приготувати в'ялений перець на зиму. Для його приготування вам не потрібно буде метушитися кухні, а в результаті у вас вийде шикарна закуска.