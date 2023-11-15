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Цю закуску захочеться готувати знову і знову: запечений перець по-сербськи

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Чудова закуска із солодкого перцю в пікантному соусі-маринаді
Чудова закуска із солодкого перцю в пікантному соусі-маринаді. Фото souspark.ru

Закуска настільки смачна, що її можна сміливо ставити на святковий стіл

Закуска з маринованого перцю може здатися стравою не варто уваги. Але це до того моменту, поки ви не спробуєте приготувати запечений перець по-сербськи.

Від такої закуски буде складно відірватися, особливо якщо подати її з картопляним пюре або запеченою картоплею. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Прості рецепти".

Як приготувати запечений перець по-сербськи

Інгредієнти:

  • перець солодкий червоний, м’ясистий — 1 кг;
  • часник — половина головки;
  • оцет 9%, — 1 ст.л;
  • олія — 2 ст.л;
  • перець горошком — 5 шт.;
  • сіль — 0.5 ч.л;
  • цукор, 1/3 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Перець помити, просушити.
  2. Викласти на застелене фольгою деко в один шар.
  3. Запікати близько 30 хвилин при температурі 200 градусів, подекуди перевертаючи.
  4. Перець викласти у каструлю, накрити кришкою та залишити до повного остигання.
  5. З перцю зняти шкірку — після запікання це легко зробити, забрати серцевину, м'якуш нарізати смужками.
  6. Сік від перцю змішати з сіллю та цукром, перцем, олією та оцтом, перемішати.
  7. Додати порізаний пластинками часник.
  8. Викласти шар перців у ємність із кришкою, залити маринадом, викласти другий шар і знову полити маринадом із часником. Робити так, допоки перець не закінчиться.
  9. Закрити кришкою, залишити маринувати на 6 годин.

А якщо ви любите перець, рекомендуємо приготувати в'ялений перець на зиму. Для його приготування вам не потрібно буде метушитися кухні, а в результаті у вас вийде шикарна закуска.

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#Перець #Закуска #Готуємо вдома