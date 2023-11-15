Цю закуску захочеться готувати знову і знову: запечений перець по-сербськи
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Закуска настільки смачна, що її можна сміливо ставити на святковий стіл
Закуска з маринованого перцю може здатися стравою не варто уваги. Але це до того моменту, поки ви не спробуєте приготувати запечений перець по-сербськи.
Від такої закуски буде складно відірватися, особливо якщо подати її з картопляним пюре або запеченою картоплею. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Прості рецепти".
Як приготувати запечений перець по-сербськи
Інгредієнти:
- перець солодкий червоний, м’ясистий — 1 кг;
- часник — половина головки;
- оцет 9%, — 1 ст.л;
- олія — 2 ст.л;
- перець горошком — 5 шт.;
- сіль — 0.5 ч.л;
- цукор, 1/3 ч. л.
Спосіб приготування:
- Перець помити, просушити.
- Викласти на застелене фольгою деко в один шар.
- Запікати близько 30 хвилин при температурі 200 градусів, подекуди перевертаючи.
- Перець викласти у каструлю, накрити кришкою та залишити до повного остигання.
- З перцю зняти шкірку — після запікання це легко зробити, забрати серцевину, м'якуш нарізати смужками.
- Сік від перцю змішати з сіллю та цукром, перцем, олією та оцтом, перемішати.
- Додати порізаний пластинками часник.
- Викласти шар перців у ємність із кришкою, залити маринадом, викласти другий шар і знову полити маринадом із часником. Робити так, допоки перець не закінчиться.
- Закрити кришкою, залишити маринувати на 6 годин.
А якщо ви любите перець, рекомендуємо приготувати в'ялений перець на зиму. Для його приготування вам не потрібно буде метушитися кухні, а в результаті у вас вийде шикарна закуска.