Друзі прийдуть на свято заради такої закуски: незвичайний рецепт із півкіло фаршу

Це швидко, ситно та дуже смачно

Найрізноманітніші закуски ми готуємо дуже часто. Вони способи здивувати гостей на святковому столі та вгамувати несподіваний голод.

Сьогодні разом із Shuba пропонуємо ще один варіант закуски — вафельні трикутнички з фаршем. Смачна, швидка і зручна страва врятує вас у різних ситуаціях. Для таких трикутничків можна купити готовий фарш, проте сьогодні ми приготуємо його самостійно. Смак страви можна змінити, взявши місце м’яса печінку — до того ж на її приготування піде менше часу. А розігрівати страву можна в тостері — це ідеальний варіант для тих, хто любить хрустку скоринку.

Як приготувати вафельні трикутнички з фаршем

Інгредієнти на 8 порцій:

вафельні коржі — 8 шт.;

м’ясна вирізка – 0.5 кг;

яйця курячі — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

молоко — 50-70 г;

олія соняшникова — 100 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Для кляру:

яйця курячі — 2 шт.;

молоко — 100 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

М’ясну вирізку помийте, відправте в каструлю з 2 літрами окропу. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на невеликому вогні приблизно 50 хвилин. Охолодіть, поріжте невеликими шматочками. Яйця зваріть, охолодіть. Цибулю почистьте та розріжте на 4 частини. Пропустіть разом із м’ясом через м’ясорубку. Посолити, поперчити, додати молоко, розвести до стану паштету. Для приготування кляру збийте 2 яйця з молоком та посоліть. За вафельним коржем рівномірно розподіліть частину фаршу, накрийте другим коржем і розріжте на 8 частин. Розігрійте сковороду із 2 ст. л. рослинної олії. Кожен трикутник спочатку занурте у кляр, відправте на сковороду і обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Готові трикутники викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир, після чого подавайте.

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