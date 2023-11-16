Друзі прийдуть на свято заради такої закуски: незвичайний рецепт із півкіло фаршу
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Це швидко, ситно та дуже смачно
Найрізноманітніші закуски ми готуємо дуже часто. Вони способи здивувати гостей на святковому столі та вгамувати несподіваний голод.
Сьогодні разом із Shuba пропонуємо ще один варіант закуски — вафельні трикутнички з фаршем. Смачна, швидка і зручна страва врятує вас у різних ситуаціях. Для таких трикутничків можна купити готовий фарш, проте сьогодні ми приготуємо його самостійно. Смак страви можна змінити, взявши місце м’яса печінку — до того ж на її приготування піде менше часу. А розігрівати страву можна в тостері — це ідеальний варіант для тих, хто любить хрустку скоринку.
Як приготувати вафельні трикутнички з фаршем
Інгредієнти на 8 порцій:
- вафельні коржі — 8 шт.;
- м’ясна вирізка – 0.5 кг;
- яйця курячі — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- молоко — 50-70 г;
- олія соняшникова — 100 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Для кляру:
- яйця курячі — 2 шт.;
- молоко — 100 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясну вирізку помийте, відправте в каструлю з 2 літрами окропу. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на невеликому вогні приблизно 50 хвилин. Охолодіть, поріжте невеликими шматочками.
- Яйця зваріть, охолодіть. Цибулю почистьте та розріжте на 4 частини. Пропустіть разом із м’ясом через м’ясорубку. Посолити, поперчити, додати молоко, розвести до стану паштету.
- Для приготування кляру збийте 2 яйця з молоком та посоліть.
- За вафельним коржем рівномірно розподіліть частину фаршу, накрийте другим коржем і розріжте на 8 частин.
- Розігрійте сковороду із 2 ст. л. рослинної олії.
- Кожен трикутник спочатку занурте у кляр, відправте на сковороду і обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Готові трикутники викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир, після чого подавайте.
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