Виходить не гірше магазинного: сметанний торт без випічки
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Простий домашній торт, який готується швидко з доступних інгредієнтів
Торти без випічки — це чудова можливість приготувати щось смачненьке до чаю швидко і без зайвого клопоту. Всього за 15 хвилин можна приготувати смачний десерт "Пломбір", а також посмакувати сметанним тортом, який захочеться готувати ще не один раз.
Торт виходить вологим та м'яким всередині. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".
Як приготувати сметанний торт без випічки
Інгредієнти:
- пряники – 500 г;
- сметана – 500 г;
- цукрова пудра – 2 ст. л.;
- какао – 1 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 пак.;
- вишня – 200 г;
- шоколад
Спосіб приготування:
- Пряники розрізати навпіл по горизонталі.
- До сметани додати цукрову пудру, ванільний цукор і какао, перемішати.
- Глибоку напівкруглу тарілку застелити харчовою плівкою.
- На дно викласти трохи крему та злегка його розмазати, далі викласти шар пряників. Перекладати шари допоки не закінчаться продукти.
- Готовий тортик прикрити харчовою плівкою та покласти у холодильник на 4 години.
- Після цього ємність перевернути, вийняти тортик, плівку зняти.
- Промазати вершечок залишками крему і присипати тертим шоколадом.
А якщо ви любите легкі у приготуванні торти, рекомендуємо ознайомитися із рецептом "Наполеону" в склянці. Він готується досить швидко, його можна подати на стіл гостям або взяти з собою на перекус, якщо приготувати у паперовому стакані.