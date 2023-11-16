Виходить не гірше магазинного: сметанний торт без випічки

Простий домашній торт, який готується швидко з доступних інгредієнтів

Торти без випічки — це чудова можливість приготувати щось смачненьке до чаю швидко і без зайвого клопоту. Всього за 15 хвилин можна приготувати смачний десерт "Пломбір", а також посмакувати сметанним тортом, який захочеться готувати ще не один раз.

Торт виходить вологим та м'яким всередині. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як приготувати сметанний торт без випічки

Інгредієнти:

пряники – 500 г;

сметана – 500 г;

цукрова пудра – 2 ст. л.;

какао – 1 ст. л.;

ванільний цукор – 1 пак.;

вишня – 200 г;

шоколад

Спосіб приготування:

Пряники розрізати навпіл по горизонталі. До сметани додати цукрову пудру, ванільний цукор і какао, перемішати. Глибоку напівкруглу тарілку застелити харчовою плівкою. На дно викласти трохи крему та злегка його розмазати, далі викласти шар пряників. Перекладати шари допоки не закінчаться продукти. Готовий тортик прикрити харчовою плівкою та покласти у холодильник на 4 години. Після цього ємність перевернути, вийняти тортик, плівку зняти. Промазати вершечок залишками крему і присипати тертим шоколадом.

А якщо ви любите легкі у приготуванні торти, рекомендуємо ознайомитися із рецептом "Наполеону" в склянці. Він готується досить швидко, його можна подати на стіл гостям або взяти з собою на перекус, якщо приготувати у паперовому стакані.