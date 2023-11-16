На тісто - не більше 5 хвилин: мега шоколадний кекс до чаю
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Кекс виходить неймовірно смачним та ароматним
Аби поласувати смачненьким, не обов'язково одразу бігти до магазину або налаштовуватися на те, що день доведеться провести на кухні, готуючи, наприклад, "Медовик". Є чимало прости бюджетних рецептів, що дозволяють на раз-два заполонити будинок ароматом випічки.
Одним із таких вдалих рецептів є мега шоколадний кекс до чаю. На заміс тіста ви витратите не більше п'яти хвилин, а результат вас приємно вразить, інформує "Філіжанка кави".
Як приготувати шоколадний кекс
Інгредієнти:
- яйце — 2 шт.;
- ванілін — 1 г;
- сіль – щіпка;
- цукор — 180 г;
- вершкове масло — 50 г;
- олія — 50 мл;
- молоко — 250 мл;
- борошно — 220 г;
- какао-порошок — 50 г;
- розпушувач — 10 г;
Спосіб приготування:
- Яйця збити з цукром, сіллю, ваніліном.
- Додати розтоплене вершкове масло, перемішати.
- Потім влити олію, перемішати.
- Влити молоко, перемішати.
- В окремій ємності змішати сипучі інгредієнти, просіяти в тісто, перемішати.
- Вилити тісто в форму для кексу, попередньо змащену маслом.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин.
- Гарячий кекс за бажанням можна полити шоколадною глазур'ю та посипати горіхами.
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