На тісто - не більше 5 хвилин: мега шоколадний кекс до чаю

Кекс виходить неймовірно смачним та ароматним

Аби поласувати смачненьким, не обов'язково одразу бігти до магазину або налаштовуватися на те, що день доведеться провести на кухні, готуючи, наприклад, "Медовик". Є чимало прости бюджетних рецептів, що дозволяють на раз-два заполонити будинок ароматом випічки.

Одним із таких вдалих рецептів є мега шоколадний кекс до чаю. На заміс тіста ви витратите не більше п'яти хвилин, а результат вас приємно вразить, інформує "Філіжанка кави".

Як приготувати шоколадний кекс

Інгредієнти:

яйце — 2 шт.;

ванілін — 1 г;

сіль – щіпка;

цукор — 180 г;

вершкове масло — 50 г;

олія — 50 мл;

молоко — 250 мл;

борошно — 220 г;

какао-порошок — 50 г;

розпушувач — 10 г;

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром, сіллю, ваніліном. Додати розтоплене вершкове масло, перемішати. Потім влити олію, перемішати. Влити молоко, перемішати. В окремій ємності змішати сипучі інгредієнти, просіяти в тісто, перемішати. Вилити тісто в форму для кексу, попередньо змащену маслом. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин. Гарячий кекс за бажанням можна полити шоколадною глазур'ю та посипати горіхами.

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