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На тісто - не більше 5 хвилин: мега шоколадний кекс до чаю

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Процес приготування дуже простий, і з ним впорається навіть кулінар-початківець.
Процес приготування дуже простий, і з ним впорається навіть кулінар-початківець.. Фото filizhanka.top

Кекс виходить неймовірно смачним та ароматним

Аби поласувати смачненьким, не обов'язково одразу бігти до магазину або налаштовуватися на те, що день доведеться провести на кухні, готуючи, наприклад, "Медовик". Є чимало прости бюджетних рецептів, що дозволяють на раз-два заполонити будинок ароматом випічки.

Одним із таких вдалих рецептів є мега шоколадний кекс до чаю. На заміс тіста ви витратите не більше п'яти хвилин, а результат вас приємно вразить, інформує "Філіжанка кави".

Як приготувати шоколадний кекс

Інгредієнти:

  • яйце — 2 шт.;
  • ванілін — 1 г;
  • сіль – щіпка;
  • цукор — 180 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • олія — 50 мл;
  • молоко — 250 мл;
  • борошно — 220 г;
  • какао-порошок — 50 г;
  • розпушувач — 10 г;

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з цукром, сіллю, ваніліном.
  2. Додати розтоплене вершкове масло, перемішати.
  3. Потім влити олію, перемішати.
  4. Влити молоко, перемішати.
  5. В окремій ємності змішати сипучі інгредієнти, просіяти в тісто, перемішати.
  6. Вилити тісто в форму для кексу, попередньо змащену маслом.
  7. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин.
  8. Гарячий кекс за бажанням можна полити шоколадною глазур'ю та посипати горіхами.

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Теги:
#Шоколад #Випічка #Кекс #Готуємо вдома