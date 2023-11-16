Забудете про інші супи: ароматний суп-пюре з грибами

Картопляно-грибний крем-суп — це смачно, швидко та просто

Любителям грибів не варто обмежуватися лише закусками, на кшталт фаршированих печериць, та другими стравами із цих лісних дарів. З них також виходять чудові ароматні та ситні супи.

Приготувати крем-суп із печерицями дуже просто, а результат вас вразить. А рецептом з нами поділилися на порталі "Школа життя".

Як приготувати крем-суп з грибами

Інгредієнти:

печериці – 300 г;

картопля – 500 г;

морква – 1 шт.;

цибулина – 1 шт.;

соняшникова олія – 3 ст. л.;

вода – 2-2,5 л.;

вершки (10-33%) – 150-200 мл;

сіль – 1/2 ч. л.;

лавровий лист – 1 шт.;

перець – за смаком

Спосіб приготування:

Овочі почистити. Цибулю та картоплю нарізати кубиками. Моркву нарізати чверть кільцями. Гриби помити, обсушити, нарізати кубиками. На дно каструлі з товстостінним дном, у якій буде варитися суп, налити олію. Висипати цибулю, обсмажити до прозорості. Додати моркву, обсмажити, помішуючи. Додати картоплю, протушкувати близько 2 хвилин. Налити воду, додати лавровий лист, варити з моменту закипання близько 15-20 хвилин. На сковорідку з олією викласти гриби, тушкувати 5-7 хвилин до випаровування рідини, посолити, поперчити, перемішати. З готового бульйону прибрати лавровий лист, подрібнити блендером до консистенції пюре. Всипати шматочки грибів, перемішати. Додати вершки, перемішати, за необхідності підсолити. Довести суміш до кипіння та вимкнути. За бажанням порційно додати до супу грінки та зелень.

А якщо ви любите супи рекомендуємо приготувати овочевий суп за рецептом "Телеграфа", який дуже люблять в Тоскані. Легка, ситна та здорова страва сподобається вам через легкість її приготування.