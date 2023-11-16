Забудете про інші супи: ароматний суп-пюре з грибами
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Картопляно-грибний крем-суп — це смачно, швидко та просто
Любителям грибів не варто обмежуватися лише закусками, на кшталт фаршированих печериць, та другими стравами із цих лісних дарів. З них також виходять чудові ароматні та ситні супи.
Приготувати крем-суп із печерицями дуже просто, а результат вас вразить. А рецептом з нами поділилися на порталі "Школа життя".
Як приготувати крем-суп з грибами
Інгредієнти:
- печериці – 300 г;
- картопля – 500 г;
- морква – 1 шт.;
- цибулина – 1 шт.;
- соняшникова олія – 3 ст. л.;
- вода – 2-2,5 л.;
- вершки (10-33%) – 150-200 мл;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Овочі почистити.
- Цибулю та картоплю нарізати кубиками.
- Моркву нарізати чверть кільцями.
- Гриби помити, обсушити, нарізати кубиками.
- На дно каструлі з товстостінним дном, у якій буде варитися суп, налити олію.
- Висипати цибулю, обсмажити до прозорості.
- Додати моркву, обсмажити, помішуючи.
- Додати картоплю, протушкувати близько 2 хвилин.
- Налити воду, додати лавровий лист, варити з моменту закипання близько 15-20 хвилин.
- На сковорідку з олією викласти гриби, тушкувати 5-7 хвилин до випаровування рідини, посолити, поперчити, перемішати.
- З готового бульйону прибрати лавровий лист, подрібнити блендером до консистенції пюре.
- Всипати шматочки грибів, перемішати.
- Додати вершки, перемішати, за необхідності підсолити.
- Довести суміш до кипіння та вимкнути.
- За бажанням порційно додати до супу грінки та зелень.
А якщо ви любите супи рекомендуємо приготувати овочевий суп за рецептом "Телеграфа", який дуже люблять в Тоскані. Легка, ситна та здорова страва сподобається вам через легкість її приготування.