На все про все - 15 хвилин: домашня буженина на бутерброди
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Чудовий спосіб приготувати ніжне ароматне м'ясо без зайвої метушні
На приготування буженини не потрібно мати великий досвід у кулінарії та багато часу. Необхідно лише замаринувати м'ясо та загорнути його у фольгу — все інше зробить духовка.
Готову буженину можна подавати до святкового столу, як нарізку, робити з неї бутерброди або їсти разом з гарніром. А рецептом з нами поділилися на сторінці "Готуємо легко".
Як приготувати домашню буженину з часником і прянощами
Інгредієнти:
- свинячий ошийок — 1 кг;
- часник — 1 головка;
- приправа до мʼяса — 20 г;
- паприка мелена — 10 г;
- перець каєнський — 20 г;
- сіль — 20 г;
- перець чорний мелений — 10 г;
- олія соняшникова — 50 мл.
Спосіб приготування:
- Часник почистити, нарізати пластинками
- Змішати приправу для свинини, паприку, каєнський перець, сіль і чорний перець.
- М’ясо помити, прибрати все зайве, обсушити та зробити глибокі надрізи.
- Часник обваляти в суміші спецій і вкласти у надрізи в м’ясі.
- Решту спецій змішати з олією і натерти цією сумішшю м’ясо.
- М'ясо загорнути у харчову плівку та залишити на 2 години при кімнатній температурі маринуватися.
- Форму для запікання застелити пергаментом, та викласти туди м'ясо.
- Запікати спершу у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин, а потім ще 60 хвилин при температурі 140 градусів.
- Готове м’ясо перекласти на тарілку, накрити фольгою і залишити ще на 15 хвилин.
А якщо ви любите запікати м'ясо, рекомендуємо також приготувати запечене м’ясо з сиром та помідорами. Така страва готується швидко, а з’їдається ще швидше.