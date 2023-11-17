На все про все - 15 хвилин: домашня буженина на бутерброди

Чудовий спосіб приготувати ніжне ароматне м'ясо без зайвої метушні

На приготування буженини не потрібно мати великий досвід у кулінарії та багато часу. Необхідно лише замаринувати м'ясо та загорнути його у фольгу — все інше зробить духовка.

Готову буженину можна подавати до святкового столу, як нарізку, робити з неї бутерброди або їсти разом з гарніром. А рецептом з нами поділилися на сторінці "Готуємо легко".

Як приготувати домашню буженину з часником і прянощами

Інгредієнти:

свинячий ошийок — 1 кг;

часник — 1 головка;

приправа до мʼяса — 20 г;

паприка мелена — 10 г;

перець каєнський — 20 г;

сіль — 20 г;

перець чорний мелений — 10 г;

олія соняшникова — 50 мл.

Спосіб приготування:

Часник почистити, нарізати пластинками Змішати приправу для свинини, паприку, каєнський перець, сіль і чорний перець. М’ясо помити, прибрати все зайве, обсушити та зробити глибокі надрізи. Часник обваляти в суміші спецій і вкласти у надрізи в м’ясі. Решту спецій змішати з олією і натерти цією сумішшю м’ясо. М'ясо загорнути у харчову плівку та залишити на 2 години при кімнатній температурі маринуватися. Форму для запікання застелити пергаментом, та викласти туди м'ясо. Запікати спершу у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин, а потім ще 60 хвилин при температурі 140 градусів. Готове м’ясо перекласти на тарілку, накрити фольгою і залишити ще на 15 хвилин.

А якщо ви любите запікати м'ясо, рекомендуємо також приготувати запечене м’ясо з сиром та помідорами. Така страва готується швидко, а з’їдається ще швидше.