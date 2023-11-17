Запіканка, що підкорила мережу: сирно-гарбузова "зебра"
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Яскравий десерт стане окрасою столу
В сезон гарбузів із цього овочу можна приготувати безліч смачних страв. З нього варять молочні каші, роблять супи-пюре, запікають шматочками як картоплю фрі та навіть готують чай.
А ще — із гарбуза можна приготувати яскраву і при цьому смачну запіканку. Вона ефектно виглядатиме на столі, а готується дуже просто, інформують "Прості рецепти".
Як приготувати сирно-гарбузову запіканку "Зебра"
Інгредієнти:
- сир – 500 г;
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 70 мл;
- вершки 20% – 50 мл;
- цукор – 3 ст. л.;
- кус-кус – 3 ст. л.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- гарбуз – 300 г;
- мелена кориця – 1 ч. л.;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Сир збити з яйцями.
- Додати вершки, збити.
- Додати цукор, молоко, розпушувач та кус-кус, перемішати до однорідності.
- Гарбуз натерти на дрібній тертці, додати корицю та ванільний цукор, перемішати.
- Додати до гарбуза половину сирної маси, перебити блендером до однорідності.
- На середину форми для випічки викласти 2 столові ложки білої маси, а зверху вилити стільки ж помаранчевої. Робити так доти, доки не закінчиться тісто.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо також приготувати паштет із цього овоча за рецептом "Телеграфа". Він відмінно підійде до столу як закуска або повноцінна страва.