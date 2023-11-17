Запіканка, що підкорила мережу: сирно-гарбузова "зебра"

Яскравий десерт стане окрасою столу

В сезон гарбузів із цього овочу можна приготувати безліч смачних страв. З нього варять молочні каші, роблять супи-пюре, запікають шматочками як картоплю фрі та навіть готують чай.

А ще — із гарбуза можна приготувати яскраву і при цьому смачну запіканку. Вона ефектно виглядатиме на столі, а готується дуже просто, інформують "Прості рецепти".

Як приготувати сирно-гарбузову запіканку "Зебра"

Інгредієнти:

сир – 500 г;

яйця – 3 шт.;

молоко – 70 мл;

вершки 20% – 50 мл;

цукор – 3 ст. л.;

кус-кус – 3 ст. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

гарбуз – 300 г;

мелена кориця – 1 ч. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Сир збити з яйцями. Додати вершки, збити. Додати цукор, молоко, розпушувач та кус-кус, перемішати до однорідності. Гарбуз натерти на дрібній тертці, додати корицю та ванільний цукор, перемішати. Додати до гарбуза половину сирної маси, перебити блендером до однорідності. На середину форми для випічки викласти 2 столові ложки білої маси, а зверху вилити стільки ж помаранчевої. Робити так доти, доки не закінчиться тісто. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо також приготувати паштет із цього овоча за рецептом "Телеграфа". Він відмінно підійде до столу як закуска або повноцінна страва.