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Запіканка, що підкорила мережу: сирно-гарбузова "зебра"

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Ця яскрава та ароматна сирно-гарбузова запіканка нікого не залишить байдужим
Ця яскрава та ароматна сирно-гарбузова запіканка нікого не залишить байдужим. Фото realist.online

Яскравий десерт стане окрасою столу

В сезон гарбузів із цього овочу можна приготувати безліч смачних страв. З нього варять молочні каші, роблять супи-пюре, запікають шматочками як картоплю фрі та навіть готують чай.

А ще — із гарбуза можна приготувати яскраву і при цьому смачну запіканку. Вона ефектно виглядатиме на столі, а готується дуже просто, інформують "Прості рецепти".

Як приготувати сирно-гарбузову запіканку "Зебра"

Інгредієнти:

  • сир – 500 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • молоко – 70 мл;
  • вершки 20% – 50 мл;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • кус-кус – 3 ст. л.;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • гарбуз – 300 г;
  • мелена кориця – 1 ч. л.;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Сир збити з яйцями.
  2. Додати вершки, збити.
  3. Додати цукор, молоко, розпушувач та кус-кус, перемішати до однорідності.
  4. Гарбуз натерти на дрібній тертці, додати корицю та ванільний цукор, перемішати.
  5. Додати до гарбуза половину сирної маси, перебити блендером до однорідності.
  6. На середину форми для випічки викласти 2 столові ложки білої маси, а зверху вилити стільки ж помаранчевої. Робити так доти, доки не закінчиться тісто.
  7. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо також приготувати паштет із цього овоча за рецептом "Телеграфа". Він відмінно підійде до столу як закуска або повноцінна страва.

Теги:
#Випічка #Десерт #Запіканка #Готуємо вдома