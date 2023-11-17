Таку мариновану капусту їстимете банками: вдалий рецепт закуски
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Простий рецепт швидкої маринованої капусти з морквою та солодким перцем
Капуста є інгредієнтом багатьох страв. Із неї готують не лише традиційний борщ, але й тушкують з м'ясом, роблять начинку для пиріжків або ж готують салат.
Сьогодні ми пропонуємо замаринувати капусту з морквою, часником та болгарським перцем. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".
Як замаринувати капусту з перцем
Інгредієнти (на три банки по 1 л):
- капуста – 1,5 кг;
- солодкий перець – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 4 зуб.;
- вода – 1 л;
- олія – 100 мл;
- оцет 9% – 100 мл;
- сіль – 2 ст. л.;
- цукор – 4 ст. л.;
- лавровий лист – 4 шт.;
- духмяний перець – 8 шт.;
Спосіб приготування:
- Капусту дрібно нашинкувати та перекласти в глибокий посуд.
- Солодкий перець нарізати тонкою соломкою.
- Моркву натерти на великій тертці.
- Часник нарізати тонкими пластинами.
- Все змішати, розімнути руками до виділення капустяного соку.
- У каструлю налити воду, додати олію, оцет, сіль, цукор, лавровий лист, запашний перець, все перемішати та довести до кипіння.
- Капусту викласти у стерилізовані банки, щільно її утрамбовуючи, залити гарячим маринадом, закрити капроновими кришками.
- Залишити капусту до повного охолодження та прибрати у холодильник на 12 годин.
А якщо ви любите маринувати капусту, пропонуємо іще один вдалий рецепт маринаду. Така капуста виходить хрусткою, з пряним смаком томатного соусу.