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Таку мариновану капусту їстимете банками: вдалий рецепт закуски

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Закуска готується дуже просто та швидко
Закуска готується дуже просто та швидко. Фото filizhanochka.top

Простий рецепт швидкої маринованої капусти з морквою та солодким перцем

Капуста є інгредієнтом багатьох страв. Із неї готують не лише традиційний борщ, але й тушкують з м'ясом, роблять начинку для пиріжків або ж готують салат.

Сьогодні ми пропонуємо замаринувати капусту з морквою, часником та болгарським перцем. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як замаринувати капусту з перцем

Інгредієнти (на три банки по 1 л):

  • капуста – 1,5 кг;
  • солодкий перець – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • часник – 4 зуб.;
  • вода – 1 л;
  • олія – 100 мл;
  • оцет 9% – 100 мл;
  • сіль – 2 ст. л.;
  • цукор – 4 ст. л.;
  • лавровий лист – 4 шт.;
  • духмяний перець – 8 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Капусту дрібно нашинкувати та перекласти в глибокий посуд.
  2. Солодкий перець нарізати тонкою соломкою.
  3. Моркву натерти на великій тертці.
  4. Часник нарізати тонкими пластинами.
  5. Все змішати, розімнути руками до виділення капустяного соку.
  6. У каструлю налити воду, додати олію, оцет, сіль, цукор, лавровий лист, запашний перець, все перемішати та довести до кипіння.
  7. Капусту викласти у стерилізовані банки, щільно її утрамбовуючи, залити гарячим маринадом, закрити капроновими кришками.
  8. Залишити капусту до повного охолодження та прибрати у холодильник на 12 годин.

А якщо ви любите маринувати капусту, пропонуємо іще один вдалий рецепт маринаду. Така капуста виходить хрусткою, з пряним смаком томатного соусу.

Теги:
#Капуста #Закуска #Маринад #Готуємо вдома