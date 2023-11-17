Таку мариновану капусту їстимете банками: вдалий рецепт закуски

Простий рецепт швидкої маринованої капусти з морквою та солодким перцем

Капуста є інгредієнтом багатьох страв. Із неї готують не лише традиційний борщ, але й тушкують з м'ясом, роблять начинку для пиріжків або ж готують салат.

Сьогодні ми пропонуємо замаринувати капусту з морквою, часником та болгарським перцем. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як замаринувати капусту з перцем

Інгредієнти (на три банки по 1 л):

капуста – 1,5 кг;

солодкий перець – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 4 зуб.;

вода – 1 л;

олія – 100 мл;

оцет 9% – 100 мл;

сіль – 2 ст. л.;

цукор – 4 ст. л.;

лавровий лист – 4 шт.;

духмяний перець – 8 шт.;

Спосіб приготування:

Капусту дрібно нашинкувати та перекласти в глибокий посуд. Солодкий перець нарізати тонкою соломкою. Моркву натерти на великій тертці. Часник нарізати тонкими пластинами. Все змішати, розімнути руками до виділення капустяного соку. У каструлю налити воду, додати олію, оцет, сіль, цукор, лавровий лист, запашний перець, все перемішати та довести до кипіння. Капусту викласти у стерилізовані банки, щільно її утрамбовуючи, залити гарячим маринадом, закрити капроновими кришками. Залишити капусту до повного охолодження та прибрати у холодильник на 12 годин.

А якщо ви любите маринувати капусту, пропонуємо іще один вдалий рецепт маринаду. Така капуста виходить хрусткою, з пряним смаком томатного соусу.