Виходить смачніше, ніж будь-які консерви: просто покладіть скумбрію в банку - і в духовку
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Неймовірно соковита та дуже ароматна скумбрія
Скумбрія — це морська риба, яка відома своїм неповторним смаком та корисними властивостями. Вона є джерелом багатьох жирів, зокрема Омега-3 кислот, які підтримують здоров'я серця та сприяють правильному функціонуванню мозку.
Одним з популярних способів приготування скумбрії є запікання або гриль. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати цю рибу незвичайним способом прямо в банці. Рецептом смакоти поділилися на порталі "Філіжаночка".
Як приготувати скумбрію в банці
Інгредієнти:
- скумбрія – 2 шт.;
- сіль – за смаком;
- чорний мелений перець – за смаком;
- копчена паприка – 1 ч. л.;
- сушений базилік – 1 ч. л.;
- олія – 50 мл;
- ріпчаста цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- лимон – 2 скибочки.
Спосіб приготування:
- Скумбрію помити, почистити, просушити паперовим рушником, нарізати на порційні шматочки та перекласти у глибоку миску.
- Рибу посолити, поперчити, додати спеції та олію, прибрати у холодильник на 30 хвилин.
- На дно кожної банки по 0,7 літра викласти ріпчасту цибулю, нарізану півкільцями.
- Викласти скумбрію в один шар.
- Викласти натерту на великій тертці моркву.
- Знову викласти рибу.
- Зверху накрити цибулею і покласти скибочку лимона.
- Повторити те саме з другою банкою.
- Закрити банки фольгою для запікання, поставити на деко і прибрати в холодну духовку.
- Запікати при температурі 180 градусів близько 45 хвилин.
- Після вимикання духовки залишити банки всередині до теплого стану.
А якщо ви любите скумбрію, спробуйте запекти цю рибку у незвичайному маринаді за рецептом "Телеграфа". Вона вийде смачніше червоної риби.