Виходить смачніше, ніж будь-які консерви: просто покладіть скумбрію в банку - і в духовку

Неймовірно соковита та дуже ароматна скумбрія

Скумбрія — це морська риба, яка відома своїм неповторним смаком та корисними властивостями. Вона є джерелом багатьох жирів, зокрема Омега-3 кислот, які підтримують здоров'я серця та сприяють правильному функціонуванню мозку.

Одним з популярних способів приготування скумбрії є запікання або гриль. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати цю рибу незвичайним способом прямо в банці. Рецептом смакоти поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як приготувати скумбрію в банці

Інгредієнти:

скумбрія – 2 шт.;

сіль – за смаком;

чорний мелений перець – за смаком;

копчена паприка – 1 ч. л.;

сушений базилік – 1 ч. л.;

олія – 50 мл;

ріпчаста цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

лимон – 2 скибочки.

Спосіб приготування:

Скумбрію помити, почистити, просушити паперовим рушником, нарізати на порційні шматочки та перекласти у глибоку миску. Рибу посолити, поперчити, додати спеції та олію, прибрати у холодильник на 30 хвилин. На дно кожної банки по 0,7 літра викласти ріпчасту цибулю, нарізану півкільцями. Викласти скумбрію в один шар. Викласти натерту на великій тертці моркву. Знову викласти рибу. Зверху накрити цибулею і покласти скибочку лимона. Повторити те саме з другою банкою. Закрити банки фольгою для запікання, поставити на деко і прибрати в холодну духовку. Запікати при температурі 180 градусів близько 45 хвилин. Після вимикання духовки залишити банки всередині до теплого стану.

А якщо ви любите скумбрію, спробуйте запекти цю рибку у незвичайному маринаді за рецептом "Телеграфа". Вона вийде смачніше червоної риби.