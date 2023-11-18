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Виходить смачніше, ніж будь-які консерви: просто покладіть скумбрію в банку - і в духовку

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Мінімум зусиль - і найсмачніша рибка на столі
Мінімум зусиль - і найсмачніша рибка на столі. Фото filizhanochka.top

Неймовірно соковита та дуже ароматна скумбрія

Скумбрія — це морська риба, яка відома своїм неповторним смаком та корисними властивостями. Вона є джерелом багатьох жирів, зокрема Омега-3 кислот, які підтримують здоров'я серця та сприяють правильному функціонуванню мозку.

Одним з популярних способів приготування скумбрії є запікання або гриль. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати цю рибу незвичайним способом прямо в банці. Рецептом смакоти поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як приготувати скумбрію в банці

Інгредієнти:

  • скумбрія – 2 шт.;
  • сіль – за смаком;
  • чорний мелений перець – за смаком;
  • копчена паприка – 1 ч. л.;
  • сушений базилік – 1 ч. л.;
  • олія – 50 мл;
  • ріпчаста цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • лимон – 2 скибочки.

Спосіб приготування:

  1. Скумбрію помити, почистити, просушити паперовим рушником, нарізати на порційні шматочки та перекласти у глибоку миску.
  2. Рибу посолити, поперчити, додати спеції та олію, прибрати у холодильник на 30 хвилин.
  3. На дно кожної банки по 0,7 літра викласти ріпчасту цибулю, нарізану півкільцями.
  4. Викласти скумбрію в один шар.
  5. Викласти натерту на великій тертці моркву.
  6. Знову викласти рибу.
  7. Зверху накрити цибулею і покласти скибочку лимона.
  8. Повторити те саме з другою банкою.
  9. Закрити банки фольгою для запікання, поставити на деко і прибрати в холодну духовку.
  10. Запікати при температурі 180 градусів близько 45 хвилин.
  11. Після вимикання духовки залишити банки всередині до теплого стану.

А якщо ви любите скумбрію, спробуйте запекти цю рибку у незвичайному маринаді за рецептом "Телеграфа". Вона вийде смачніше червоної риби.

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#Скумбрія #Запікання #Готуємо вдома