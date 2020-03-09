Рецепт дня: салат із баклажанами і перцем

Ніжні соковиті овочі, запечені в духовці, чудово доповнюються запашною зеленню та бальзамічним оцтом. Мінімум часу та зусиль — максимум смаку й аромату.

Часи, коли з баклажанів робили лише ікру, давно в минулому. Зараз цей овоч використовується для пікантних закусок, легких салатів та різноманітних основних страв. Він гармонійно поєднується з м’ясом, сиром, зеленню, помідорами.

У пошуках легкої та вітамінної закуски зверніть увагу на салат із баклажаном та солодким перцем.

САЛАТ ІЗ БАКЛАЖАНАМИ І ПЕРЦЕМ З БАЛЬЗАМІЧНОЮ ЗАПРАВКОЮ

ІНГРЕДІЄНТИ:

Баклажани - 4 шт

Солодкий перець - 2 шт

Цибуля червона - 1 шт

Помідори чері - 4 шт

Масло вершкове - 30 гр

Петрушка та кінза - по 1 пучку

Оливкова олія - 4 ст.л.

Бальзамічний оцет - 2 ст.л.

Сіль та перець за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Миємо баклажани, нарізаємо колечками 1 см завтовшки. Викладаємо у глибоку миску та заливаємо солоною водою (1 ст. л. солі на 1 л води). Залишаємо на 30 хвилин, щоб прибрати гіркий присмак овочів. Миємо та чистимо солодкий перець, розрізаємо навпіл. Деко змащуємо вершковим маслом, викладаємо овочі, солимо, перчимо. Ставимо у розігріту духовку та запікаємо 15–20 хвилин до м’якості.

Етап № 2

Виймаємо овочі з духовки, з перцю знімаємо шкірку, нарізаємо невеликими шматочками. До перцю додаємо нарізані баклажани, червону цибулю, зелень. Інгредієнти злегка перемішуємо.

Етап № 3

В окремій мисці змішуємо бальзамічний оцет, оливкову олію та подрібнений часник. Виливаємо заправку до овочів. Салат викладаємо на тарілку та прикрашаємо помідорами чері.

Смакувати салатом краще одразу, щоб відчути неперевершений смак запечених овочів та ароматної зелені.