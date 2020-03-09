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Рецепт дня: салат із баклажанами і перцем

Рецепт дня: салат із баклажанами і перцем
07:58 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Ніжні соковиті овочі, запечені в духовці, чудово доповнюються запашною зеленню та бальзамічним оцтом. Мінімум часу та зусиль — максимум смаку й аромату.

Часи, коли з баклажанів робили лише ікру, давно в минулому. Зараз цей овоч використовується для пікантних закусок, легких салатів та різноманітних основних страв. Він гармонійно поєднується з м’ясом, сиром, зеленню, помідорами.

У пошуках легкої та вітамінної закуски зверніть увагу на салат із баклажаном та солодким перцем. 

САЛАТ ІЗ БАКЛАЖАНАМИ І ПЕРЦЕМ З БАЛЬЗАМІЧНОЮ ЗАПРАВКОЮ

ІНГРЕДІЄНТИ:

Баклажани - 4 шт

Солодкий перець - 2 шт

Цибуля червона - 1 шт

Помідори чері - 4 шт

Масло вершкове - 30 гр

Петрушка та кінза - по 1 пучку

Оливкова олія - 4 ст.л.

Бальзамічний оцет - 2 ст.л.

Сіль та перець за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Миємо баклажани, нарізаємо колечками 1 см завтовшки. Викладаємо у глибоку миску та заливаємо солоною водою (1 ст. л. солі на 1 л води). Залишаємо на 30 хвилин, щоб прибрати гіркий присмак овочів. Миємо та чистимо солодкий перець, розрізаємо навпіл. Деко змащуємо вершковим маслом, викладаємо овочі, солимо, перчимо. Ставимо у розігріту духовку та запікаємо 15–20 хвилин до м’якості.

Етап № 2

Виймаємо овочі з духовки, з перцю знімаємо шкірку, нарізаємо невеликими шматочками. До перцю додаємо нарізані баклажани, червону цибулю, зелень. Інгредієнти злегка перемішуємо.

Етап № 3

В окремій мисці змішуємо бальзамічний оцет, оливкову олію та подрібнений часник. Виливаємо заправку до овочів. Салат викладаємо на тарілку та прикрашаємо помідорами чері.

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Смакувати салатом краще одразу, щоб відчути неперевершений смак запечених овочів та ароматної зелені.

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Все по темі:

Салат, Зелень, Баклажан, Духовка, Печени, Сниданок, Рецепт дня, Швидко, Бальзамічний оцет, Соковиті Овочі.
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