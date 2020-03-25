Манна каша без грудочок: розкриваємо секрети (Відео)

Манна каша - прекрасне джерело вітамінів та інших корисних речовин. Вона підходить як для сніданку, так і для корисного перекусу. Але як же приготувати манку смачно, щоб вона приносила не тільки користь, але і задоволення? У цьому матеріалі ми поділимося з вами рецентом смачної манної каші, яка точно сподобається всім. Отже, для приготування манки вам знадобляться наступні інгредієнти: манна крупа (7-8 столових ложок), молоко (500 мл), вода (500 мл), сіль (щіпка), цукор (за смаком), ванілін (щіпка), сухофрукти і горіхи (за бажанням), харчовий барвник (щіпка, за бажанням).