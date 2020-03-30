Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом

Тож у кінці складного дня дозвольте собі чашку теплого какао з дрібкою червоного перцю - пекуча спеція спрацює тонізуючим засобом для мозку і всього тіла: втома розвіється, настрій і бадьорість повернуться!
Не бійтеся гострого чилі в складі напою. Завдяки молоку та цукру його пекучість пом’якшується - й какао набуває цікавого оксамитового смаку.
Дрібка чилі в шоколадному молоці - ще й хороша енергетична зарядка для імунітету, адже цей перець містить вдвічі більше вітаміну С, ніж лимон. А якщо прикрасити вогняний напій маршмелоу чи збитими вершками й додати зовсім трохи кориці - свято для очей та смакових рецепторів готове!
Зігрівайтеся на здоров’я, адже цей напій - просто вогонь!
ІНГРЕДІЄНТИ:
Молоко - 300 мл
Какао-порошок - 1,5 ст.л.
Свіжий перець-чилі - 1-2 гр
Горіх мускатний мелений - дрібка
Кориця - пів ч л
Екстракт ванільний - кілька крапель
Вода - 1 ст.л.
Мед - 1 ч л.
Чорний шоколад - 1 шматок
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап № 1
Наливаємо молоко в невелику каструлю та підігріваємо на маленькому вогні. Кип’ятити не потрібно.
Етап № 2
Какао-порошок насипаємо в чашку, змішуємо з корицею та мускатним горіхом. Додаємо ванільний екстракт і воду. Ретельно перемішуємо всі компоненти до однорідної маси.
Етап № 3
Натираємо перець чилі на дрібну тертку. З’єднуємо пастоподібну суміш та дрібку чилі з молоком і добре перемішуємо какао. Доводимо до кипіння, додаємо цукор або чайну ложечку меду. Проціджуємо та наливаємо в склянку або чашку.
Етап № 4
Натираємо чорний шоколад на дрібну тертку та посипаємо ним готовий напій.