Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом

Рецепт какао з перцем вигадали ще стародавні ацтеки. Гаряча суміш молока, какао-порошку та чилі прекрасно бадьорить.

Тож у кінці складного дня дозвольте собі чашку теплого какао з дрібкою червоного перцю - пекуча спеція спрацює тонізуючим засобом для мозку і всього тіла: втома розвіється, настрій і бадьорість повернуться!

Не бійтеся гострого чилі в складі напою. Завдяки молоку та цукру його пекучість пом’якшується - й какао набуває цікавого оксамитового смаку.

Дрібка чилі в шоколадному молоці - ще й хороша енергетична зарядка для імунітету, адже цей перець містить вдвічі більше вітаміну С, ніж лимон. А якщо прикрасити вогняний напій маршмелоу чи збитими вершками й додати зовсім трохи кориці - свято для очей та смакових рецепторів готове!

Зігрівайтеся на здоров’я, адже цей напій - просто вогонь!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Молоко - 300 мл

Какао-порошок - 1,5 ст.л.

Свіжий перець-чилі - 1-2 гр

Горіх мускатний мелений - дрібка

Кориця - пів ч л

Екстракт ванільний - кілька крапель

Вода - 1 ст.л.

Мед - 1 ч л.

Чорний шоколад - 1 шматок

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Наливаємо молоко в невелику каструлю та підігріваємо на маленькому вогні. Кип’ятити не потрібно.

Етап № 2

Какао-порошок насипаємо в чашку, змішуємо з корицею та мускатним горіхом. Додаємо ванільний екстракт і воду. Ретельно перемішуємо всі компоненти до однорідної маси.

Етап № 3

Натираємо перець чилі на дрібну тертку. З’єднуємо пастоподібну суміш та дрібку чилі з молоком і добре перемішуємо какао. Доводимо до кипіння, додаємо цукор або чайну ложечку меду. Проціджуємо та наливаємо в склянку або чашку.

Етап № 4

Натираємо чорний шоколад на дрібну тертку та посипаємо ним готовий напій.