Скачать
Понеділок, 30.03.2020
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар

Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом

Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
07:30 Сьогодні Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Рецепт какао з перцем вигадали ще стародавні ацтеки. Гаряча суміш молока, какао-порошку та чилі прекрасно бадьорить.

Тож у кінці складного дня дозвольте собі чашку теплого какао з дрібкою червоного перцю - пекуча спеція спрацює тонізуючим засобом для мозку і всього тіла: втома розвіється, настрій і бадьорість повернуться!

Не бійтеся гострого чилі в складі напою. Завдяки молоку та цукру його пекучість пом’якшується - й какао набуває цікавого оксамитового смаку.

Дрібка чилі в шоколадному молоці - ще й хороша енергетична зарядка для імунітету, адже цей перець містить вдвічі більше вітаміну С, ніж лимон. А якщо прикрасити вогняний напій маршмелоу чи збитими вершками й додати зовсім трохи кориці - свято для очей та смакових рецепторів готове!

Зігрівайтеся на здоров’я, адже цей напій - просто вогонь!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Молоко - 300 мл

Какао-порошок - 1,5 ст.л.

Свіжий перець-чилі - 1-2 гр

Горіх мускатний мелений - дрібка

Кориця - пів ч л

Екстракт ванільний - кілька крапель

Вода - 1 ст.л.

Мед - 1 ч л.

Чорний шоколад - 1 шматок

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Наливаємо молоко в невелику каструлю та підігріваємо на маленькому вогні. Кип’ятити не потрібно.

Етап № 2

Какао-порошок насипаємо в чашку, змішуємо з корицею та мускатним горіхом. Додаємо ванільний екстракт і воду. Ретельно перемішуємо всі компоненти до однорідної маси.

Етап № 3

Натираємо перець чилі на дрібну тертку. З’єднуємо пастоподібну суміш та дрібку чилі з молоком і добре перемішуємо какао. Доводимо до кипіння, додаємо цукор або чайну ложечку меду. Проціджуємо та наливаємо в склянку або чашку.

Вчені радять комп'ютерні ігри щоб відволіктись під час карантину

Етап № 4

Натираємо чорний шоколад на дрібну тертку та посипаємо ним готовий напій.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Какао, Перец чили, Схід, Прянощі, Кориця, Мускатний горіх, Гарячий напій.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі
02 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
03 Модні принти весна-літо 2020
04 Власник "Лос-Анджелес Кліпперс" пожертвував 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
05 Легенда турецького футболу госпіталізований з коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
У КНДР повідомили, що випробування &quot;надважкої&quot; зброї відбулися успішно
У КНДР повідомили, що випробування "надважкої" зброї відбулися успішно
Москву закрили на строгий карантин
Москву закрили на строгий карантин
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся