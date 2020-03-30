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Корисний рецепт на кожен день: макарони по-флотськи з фаршем і зеленню

Корисний рецепт на кожен день: макарони по-флотськи з фаршем і зеленню
09:48 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Як швидко зробити обід для всієї родини.

Макарони по-флотськи - відмінний варіант смачного і ситного обіду для всієї родини. Ця страва чудово зарядить вас енергією, ну а головна її принада в тому, що на процес готування буде потрібно зовсім небагато часу.

Отже, для приготування вам знадобляться наступні інгредієнти: макарони (300 г), фарш (600 г), цибулина, часник (2 зубчики), рослинне масло (2 ст. л.), сіль і перець (за смаком), зелень (за смаком).

Крок 1: Для початку потрібно ретельно помити, почистити і дрібно нарізати цибулю, часник і зелень.

Крок 2: Потім обсмажити цибулю і часник на сковороді кілька хвилин.

Крок 3: Викласти на сковороду до цибулі і часнику м'ясний фарш і обсмажувати його 10-15 хвилин, періодично помішуючи.

Крок 4: Трохи посолити і поперчити фарш, потім влити в нього 0,5 склянки води і залишити на 5 хвилин на повільному вогні.

Крок 5: Відварити макарони до готовності в підсоленій воді, після чого додати їх до фаршу і гарненько перемішати.

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Крок 6: Через 5 хвилин макарони по-флотськи слід присипати дрібно нарізаною зеленню і подавати до столу. Також можна додати до них трохи вершкового масла.

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Рецепт, Родина, Фарш, Обід, Макарони, По-флотськи.
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