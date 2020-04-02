Рецепт дня: пряно-золотисті сирники в духовці

Сирники в духовці - корисний і апетитний сніданок для всієї родини. До того ж, запікати сирники в духовці набагато простіше: біля них не потрібно стояти й постійно перевертати.
Сирники в духовці можна готувати без будь-якої начинки: вони й так будуть смачними! Але можна також трішки урізноманітнити десерт і додати в тісто ягоди: чорницю, вишню або смородину. Ну а діти будуть у захваті від сирників із сухофруктами (попередньо запареними).
ІНГРЕДІЄНТИ:
Сир 9% - 500 г
Ягоди - 100 г
Яйця - 2 шт
Цукор - 3 ст.л.
Борошно - 4 ст.л.
Розпушувач - 0,5 ч.л.
Ванільний цукор - 10 г
Сіль, сметана - за бажанням
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап №1
Спочатку потрібно підготувати яєчну масу: у великій мисці за допомогою вилки ретельно збийте яйця, цукор і ванільний цукор.
Етап №2
Сир для приготування сирників у духовці повинен бути нежирним, навіть дещо сухим. Якщо ж він вологий, його потрібно віджати під пресом в друшляку. Перед тим, як додати сир у тісто, візьміть ситечко й перетріть через нього масу.
Етап №3
Щоб підготувати для тіста борошно, змішайте його з розпушувачем.
Додаємо в яєчну масу сир, борошно й сіль за смаком. Замішуємо тісто.
У залежності від вологості й жирності сиру, тісто може вийти рідкуватим. У такому випадку потрібно просто додати ще трохи муки.
Етап №4
Коли тісто набуде потрібної консистенції, додаємо ягоди й акуратно перемішуємо, щоб зберегти цілісність плодів.
Етап №5
Просто викладені на деко сирники можуть розтікатися. Тому краще випікати їх у формах для кексів. Форми при цьому потрібно наповнювати лише наполовину. Замість силіконових формочок можна взяти будь-які інші - керамічні чи металеві, але тоді їх потрібно злегка змастити олією й присипати манкою, щоб сирники легко виймалися. Ну а якщо у вас не знайшлося ягід, але є шоколад, приготуйте шоколадні сирники в духовці! Для цього потрібно просто викласти невелику кількість тіста у формочки, покласти зверху шматочок шоколаду й ще трохи тіста.
Етап №6
Час приготування сирників у духовці - 30‒40 хвилин при 180 °C і сирники готові.
Найкраще подавати готові сирники зі сметаною, прикрасивши ягодами. Також можна експериментувати з різними топінгами, соусами, додавати мед, згущене молоко, шоколад чи варення.
Смачного!