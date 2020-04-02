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Рецепт дня: пряно-золотисті сирники в духовці
Рецепт дня: пряно-золотисті сирники в духовці

Рецепт дня: пряно-золотисті сирники в духовці

Рецепт дня: пряно-золотисті сирники в духовці
08:11 Сьогодні Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Сирники із духовки, виходять дуже соковитими, м'якими, мають ніжну структуру. Для випікання не потрібна рослинна олія, тому такий сирний десерт-повітряним.

Сирники в духовці - корисний і апетитний сніданок для всієї родини. До того ж, запікати сирники в духовці набагато простіше: біля них не потрібно стояти й постійно перевертати.

Сирники в духовці можна готувати без будь-якої начинки: вони й так будуть смачними! Але можна також трішки урізноманітнити десерт і додати в тісто ягоди: чорницю, вишню або смородину. Ну а діти будуть у захваті від сирників із сухофруктами (попередньо запареними).

ІНГРЕДІЄНТИ:

Сир 9% - 500 г

Ягоди - 100 г

Яйця - 2 шт

Цукор - 3 ст.л.

Борошно - 4 ст.л.

Розпушувач - 0,5 ч.л.

Ванільний цукор - 10 г

Сіль, сметана - за бажанням

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап №1

Спочатку потрібно підготувати яєчну масу: у великій мисці за допомогою вилки ретельно збийте яйця, цукор і ванільний цукор.

Етап №2

Сир для приготування сирників у духовці повинен бути нежирним, навіть дещо сухим. Якщо ж він вологий, його потрібно віджати під пресом в друшляку. Перед тим, як додати сир у тісто, візьміть ситечко й перетріть через нього масу.

Етап №3

Щоб підготувати для тіста борошно, змішайте його з розпушувачем.

Додаємо в яєчну масу сир, борошно й сіль за смаком. Замішуємо тісто.

У залежності від вологості й жирності сиру, тісто може вийти рідкуватим. У такому випадку потрібно просто додати ще трохи муки.

Етап №4

Коли тісто набуде потрібної консистенції, додаємо ягоди й акуратно перемішуємо, щоб зберегти цілісність плодів.

Етап №5

Просто викладені на деко сирники можуть розтікатися. Тому краще випікати їх у формах для кексів. Форми при цьому потрібно наповнювати лише наполовину. Замість силіконових формочок можна взяти будь-які інші - керамічні чи металеві, але тоді їх потрібно злегка змастити олією й присипати манкою, щоб сирники легко виймалися. Ну а якщо у вас не знайшлося ягід, але є шоколад, приготуйте шоколадні сирники в духовці! Для цього потрібно просто викласти невелику кількість тіста у формочки, покласти зверху шматочок шоколаду й ще трохи тіста.

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Етап №6

Час приготування сирників у духовці - 30‒40 хвилин при 180 °C і сирники готові.

Найкраще подавати готові сирники зі сметаною, прикрасивши ягодами. Також можна експериментувати з різними топінгами, соусами, додавати мед, згущене молоко, шоколад чи варення.

Смачного!

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