Рецепти салатів на Великдень

Великий піст підходить до кінця. На святковий стіл можна приготувати кілька нових смачних салатів.

Приготування салатів на Великдень не є традицією, як, наприклад, фарбування яєць, проте вони додають багатства і різноманітності святковому столу. До того ж, після Великого посту заведено готувати страви з м'ясом. Пропонуємо Вам кілька рецептів салатів для Пасхи: з м'ясом та без.

Салат "Біла береза"

Цей салат потрібно викладати шарами, кожен злегка промащувати майонезом. 1 шар: дрібно нарізаний чорнослив 2 шар: печериці смажені з цибулею 3 шар: відварне м'ясо курки, нарізане кубиками 4 шар: варені яйця нарізані кубиками. 5 шар: свіжі огірки, нарізані соломкою. Верх салату розрівняти, обмазати майонезом і прикрасити нарізаним чорносливом у вигляді березової кори. Бока салату (якщо ви його викладали на блюді) можна присипати дрібно нарізаною зеленню.

Салат "Купецький"

Цей салат готується, укладаючи продукти шарами, промазуючи кожен невеликою кількістю майонезу. 1 шар: відварну курячу грудку дрібно порізати 2 шар: білок від 5 яєць натерти на крупній тертці 3 шар: сир на крупній тертці 4 шар: натерти жовток на дрібній тертці Шари можна повторити. Салат на Великдень кукурудза - 1 банку гриби консервовані - 1 банку грудка куряча - 1 шт оливки - 100г консервовані ананаси - 250 г салат - пучок кріп і петрушка пучок майонез.

Грудку відварити й нарізати шматочками. Оливки нарізати кільцями. Всі інгредієнти змішати, посолити та заправити майонезом Салат на Великдень "Скоро літо" Салат викладати шарами, кожен промащувати майонезом. Не забувайте злити за смаком. 1 шар: куряче копчене м'ясо (нарізати соломкою) 2 шар: корейська морква 3 шар: яйця відварні 4 шар: м'якуш апельсина, нарізана кубиками 5 шар: твердий сир на крупній тертці

Салат "Гніздо"

Для приготування цього салату курячі сердечка відварити в підсоленій воді. Цибулю нарізати тонкою соломкою та обсмажити. Окремо обсмажити гриби. Все змішати, посолити, поперчити та заправити майонезом. Круглий глибокий посуд застелити харчовою плівкою, викласти начинку, перевернути на плоску тарілку, зняти плівку. Отриману "пасочку" обкласти навколо смаженою картоплею фрі. У поглиблення в центрі покласти кілька варених перепелиних яєць. Салат на Великдень без м'яса Укладати шарами, кожен трохи змащувати майонезом. 1 шар: цибулю тонкими півкільцями (обшпарити окропом) 2 шар: яблука на тертці (збризнути соком лимона, щоб не потемніли) 3 шар: варені яйця на тертці 4 шар: сир на тертці За бажанням шари повторити.

Салат без м'яса на Великдень

300 г картоплі 150 г моркви 200 г буряка 150 г цибулі 3-5 маринованих огірків 200 г яблук 3 яйця сіль майонез Відварити картоплю, моркву, буряк і яйця. На дно тарілки викласти натертий на крупній тертці картоплю, трохи посолити і змастити майонезом. На картоплю викласти моркву (теж на тертці), трохи змастити майонезом. Зверху цибулю тонкими півкільцями. На цибулю викласти огірки, трохи змастити майонезом. Потім натерти на дрібній тертці яйця і змастити майонезом. На яйця викласти яблука (натерті на крупній тертці), змастити майонезом. Верхній шар - буряк, натертий на крупній тертці. Інгредієнти для салату можна також нарізати кубиком, все змішати та заправити майонезом.