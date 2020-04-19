Рецепт ароматної сирної паски від Ольги Сумської (Відео)

Беріть на замітку!

Українська акторка Ольга Сумська поділилася рецептом сирної паски, який запозичила у своєї свекрухи. Артистка записала відео з інструкціями і виклала його в Instagram.

У своєму пості акторка також розповіла, чому цього року відмовилася від дріжджових пасок. "У цьому році думала взагалі не пекти паски, але душа просить. Вирішила спекти сирну за рецептом моєї свекрухи. Борошняні паски зазвичай випікає Віталій, але зараз вирішили підтримати малий бізнес, українських виробників і придбати у них різну смакоту на Великдень", - поділилася Сумська.

Рецепт сирної паски від Ольги Сумської

Інгредієнти:

800 г сиру (не менше 15% жирності)

півсклянки сметани

2 дитячих жирних сирка

8 яєць

цукор - за смаком

ванільний цукор

полуниця, журавлина, родзинки різних сортів

кілька ложок манки (якщо сир магазинний)

Приготування:

Всі інгредієнти змішати, збити занурювальним блендером і розкласти по формах. Випікати при температурі 190 градусів 40-50 хвилин.