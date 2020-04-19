Рецепт ароматної сирної паски від Ольги Сумської (Відео)

Українська акторка Ольга Сумська поділилася рецептом сирної паски, який запозичила у своєї свекрухи. Артистка записала відео з інструкціями і виклала його в Instagram.
У своєму пості акторка також розповіла, чому цього року відмовилася від дріжджових пасок. "У цьому році думала взагалі не пекти паски, але душа просить. Вирішила спекти сирну за рецептом моєї свекрухи. Борошняні паски зазвичай випікає Віталій, але зараз вирішили підтримати малий бізнес, українських виробників і придбати у них різну смакоту на Великдень", - поділилася Сумська.
Рецепт сирної паски від Ольги Сумської
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Рецепт сирної пасочки:сир(не менше 15%жирності)800гр,пів-склянки сметани,два дитячих жирних сирка,яйця 8шт,цукор за смаком або стервія,ванільний цукор,секретні інгредієнти -зацукрована ПОЛУНИЦЯ і ЖУРАВЛИНА,родзинки різних кольорів,декілька ложок манки,але якщо сир базарний,то взагалі без манки..Можна додати курагу або горішки.Головне-бажання!Цього року думала взагалі не пекти паски,але душа просить..Вирішила спекти сирну за рецептом моєї свекрухи..Борошняні паски зазвичай випікає Віталій,виймаємо раз на рік хлібопічку,подарунок кума Горянського,але наразі сьогодні вирішили підтримали малий бізнес,укр виробників і придбати у них різні смаколики на Великдень..Воно і добре.Так вдома все-одно не зробиш..Тим більше,можна без цукру і без глютену замовити.А це для мене важливо,бо якраз займаюсь фігурою,хочу повернути гарну форму..За порадою дієтолога @samoylenko_diet зовсім прибрала молоко і молочні продукти,навіть улюблене капучіно п’ю з рослинним молоком з мигдаля або кокосове..Хіба що питання,як триматись на дієті під час свята?Потрібна сила волі..
Інгредієнти:
Приготування:
Всі інгредієнти змішати, збити занурювальним блендером і розкласти по формах. Випікати при температурі 190 градусів 40-50 хвилин.