Як приготувати смачний сніданок у мікрохвильовці: 3 прості рецепти

Всі ми знаємо, наскільки сніданок важливий для нашого здоров'я та фігури. Але іноді зранку не вистачає часу не те, що на готування, а й на чашку кави!
Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку трьохрецептівсмачних сніданків в мікрохвильовці, які ви приготуєте за лічені секунди.
Омлет з сиром
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 2 столові ложки молока;
- сіль за смаком;
- мелений чорний перець – за смаком;
- інші спеції – за смаком;
- 2 столові ложки тертого сиру.
Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці:
Збийте яйця і молоко і вилийте в кружку. Поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 45 секунд. Потім дістаньте чашку, перемішайте і поставте ще на 30-45 секунд. Приправте готовий омлет сіллю, перцем і будь-якими іншими спеціями і посипте тертим сиром.
Ванільний чізкейк
Інгредієнти:
- 60 г вершкового сиру;
- 2 столові ложки сметани;
- 1 яйце;
- ½ чайної ложки лимонного соку;
- щіпка ваніліну;
- цукор – за смаком.
Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці:
Змішайте всі інгредієнти і поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 1,5 хвилини, перемішуючи кожні 30 секунд. Готовий чізкейк можна охолодити і посипати ягодами і подрібненими горіхами або вибрати інші топінги.
Вівсяна каша з фруктами і горіхами
Інгредієнти:
- 1 стакан води;
- ½ склянки вівсянки;
- 1 щіпка солі;
- 2 столові ложки цукру;
- 1 чайна ложка кориці;
- 2 столові ложки подрібнених волоських горіхів;
- ¼ склянки будь-яких фруктів або ягід.
Рецепт вівсянки в мікрохвильовці: Змішайте всі інгредієнти і викладіть в чашку. Поставте в мікрохвильовку на 2 хвилини і 20 секунд. Якщо каша вийде рідкою, то готуйте її ще 10-15 секунд.