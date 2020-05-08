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Як приготувати смачний сніданок у мікрохвильовці: 3 прості рецепти

Як приготувати смачний сніданок у мікрохвильовці: 3 прості рецепти
07:44 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Всі ми знаємо, наскільки сніданок важливий для нашого здоров'я та фігури. Але іноді зранку не вистачає часу не те, що на готування, а й на чашку кави!

Всі ми знаємо, наскільки сніданок важливий для нашого здоров'я та фігури. Але іноді зранку не вистачає часу не те, що на готування, а й на чашку кави!

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку трьохрецептівсмачних сніданків в мікрохвильовці, які ви приготуєте за лічені секунди.

Омлет з сиром

Інгредієнти:

- 2 яйця;

- 2 столові ложки молока;

- сіль за смаком;

- мелений чорний перець – за смаком;

- інші спеції – за смаком;

- 2 столові ложки тертого сиру.

Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці:

Збийте яйця і молоко і вилийте в кружку. Поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 45 секунд. Потім дістаньте чашку, перемішайте і поставте ще на 30-45 секунд. Приправте готовий омлет сіллю, перцем і будь-якими іншими спеціями і посипте тертим сиром.

Ванільний чізкейк

Інгредієнти:

- 60 г вершкового сиру;

- 2 столові ложки сметани;

- 1 яйце;

- ½ чайної ложки лимонного соку;

- щіпка ваніліну;

- цукор – за смаком.

Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці:

Змішайте всі інгредієнти і поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 1,5 хвилини, перемішуючи кожні 30 секунд. Готовий чізкейк можна охолодити і посипати ягодами і подрібненими горіхами або вибрати інші топінги.

Вівсяна каша з фруктами і горіхами

Інгредієнти:

- 1 стакан води;

- ½ склянки вівсянки;

- 1 щіпка солі;

- 2 столові ложки цукру;

- 1 чайна ложка кориці;

- 2 столові ложки подрібнених волоських горіхів;

- ¼ склянки будь-яких фруктів або ягід.

Рецепт вівсянки в мікрохвильовці: Змішайте всі інгредієнти і викладіть в чашку. Поставте в мікрохвильовку на 2 хвилини і 20 секунд. Якщо каша вийде рідкою, то готуйте її ще 10-15 секунд.

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Все по темі:

Омлет, РАНОК, Сниданок, Їжа, Рецепти, Мікрохвильовка.
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