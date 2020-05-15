Як приготувати вдома смачну запіканку з кабачками (Відео)

Оригінальне частування для всієї родини.

Багато господинь абсолютно даремно залишають без уваги такий унікальний продукт, як кабачки. Адже їх можна не тільки смажити або солити, але і готувати з них цікаві і смачні страви на кожен день. Наприклад, корисну запіканку, яка може стати повноцінним сніданком.

Для приготування запіканки вам знадобляться такі продукти: кабачки (500 г), цибуля (2 шт.), яйця (8 шт.), зелень (пучок), сіль і перець (за смаком).

Крок 1: Для початку потрібно помити кабачки і натерти їх на крупній тертці. Чистити овочі не потрібно, адже в шкірці міститься безліч вітамінів.

Крок 2: Трохи відіжміть овочеву масу руками і злийте рідину.

Крок 3: Додайте яйця і спеції, потім гарненько перемішайте.

Крок 4: Цибулину почистіть і наріжте на дрібні шматочки.

Крок 5: На розігрітій сковороді потрібно спочатку трохи обсмажити цибулю до отримання золотистого кольору. В цей же час слід розігріти духовку до 180 градусів. Порада: Краще використовувати сковороду без ручки, адже вам буде зручніше поставити її в духовку. В жодному разі не використовуйте сковороду з пластмасовою ручкою, вона може розплавитися під час готування.

Крок 6: Потім вилити сверхну решту суміші і акуратно розподілити її по всій поверхні сковороди.

Крок 7: Тепер найцікавіше. Сковороду з майбутньою запіканкою потрібно переставити в духовку на 15 хвилин, потім дістати і дати охолонути ще 5 хвилин.

Крок 8: Готову запіканку посипати дрібно нарізаною зеленню і подавати до столу.