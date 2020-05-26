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Як приготувати ідеальне яйце пашот

Як приготувати ідеальне яйце пашот
09:11 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Страва являє собою відварені яйця з ніжним білком і з рідким жовтком усередині.

Яйце пашот – це дуже простий спосіб приготування смачних яєць, який винайшли французи. Варять яйця у гарячій воді без шкаралупи.

Приготовлені таким чином яйця виходять з ніжним білком та з рідким жовтком усередині. Часто вони є складовою інших закусок, зокрема бутербродів і салатів. Саме собою яйце, зварене у цей спосіб, – чудовий самодостатній сніданок.

Яйце пашот на перший погляд ніби й нескладно готується, проте ця страва має свої секрети. Так, обов’язковою умовою є зовсім свіжі яйця, інакше білок розтечеться по посудині. Крім того, під час приготування яйця пашот у воду додається оцет, який утримує білок навколо жовтка.

У невеликій каструлі слід закип’ятити воду, зменшити вогонь до мінімального, щоб не було бурхливого кипіння, й додати оцет.

Далі готуємо яйце до вливання, і тут є декілька варіантів.

Спосіб 1. Великою ложкою робимо в каструлі невелику воронку. Акуратно розбиваємо яйце і виливаємо його у центр воронки. Продовжуємо помішувати воду ложкою, щоб яйце не прилипло до дна каструлі. Варити яйце потрібно впродовж 2-3 хвилин.

Виймаємо яйце з води за допомогою шумівки, даємо воді стекти або викладаємо яйце на паперовий рушник, щоб вода вбралася.

Спосіб 2. Згідно із порадою відомої американської кулінарки Джулії Чайлд, перед розбиванням яйце слід опустити на кілька секунд у злегка киплячу воду. Виймаємо яйце.

Помішуємо киплячу воду ложкою, щоб утворилася глибока водяна воронка, і швидко вливаємо в неї розбите яйце. Варити його 2-3 хвилини. Відразу після вилучення яйця з каструлі слід покласти його в крижану воду, щоб змити оцет і припинити процес варіння.

Спосіб 3. Цей метод приготування яєць пашот простий. Яйце готується у звичайній харчовій плівці, тож білок не розтечеться по всій каструлі. Крім того, такий спосіб гарантує, що страва вийде навіть, якщо яйця не "першої" свіжості.

Відрізати прямокутний шматочок харчової плівки, викласти його в невелику глибоку ємність і змастити плівку олією (можна рослинною, оливковою або вершковим маслом). У поглиблення розбити яйце.

Зібрати кінці плівки разом, зав’язати вузликом або обв’язати ниткою. У каструлі закип’ятити воду, зменшити вогонь й опустити мішечок з яйцем у воду.

Варити яйце у плівці 3-4 хвилини, залежно від бажаної консистенції. Готове яйце пашот вийняти з води й акуратно зняти харчову плівку.

Яйце пашот можна просто викласти на тост з листком зеленого салату, скибочками помідора, огірка, ковбаси, бекону або сиру й прикрасити зеленню.

А ще яйце пашот можна використовувати як соус для приготування різноманітних салатів або смачної італійської пасти.

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