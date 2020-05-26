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Рецепт теплого салату з телятиною та гірчицею
Рецепт теплого салату з телятиною та гірчицею

Рецепт теплого салату з телятиною та гірчицею

Рецепт теплого салату з телятиною та гірчицею
14:39 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Якщо ви ще не почали готуватись до літа, тоді дійте за нашим рецептом. Більше того, нарешті з’явились і свіжа зелень, і хрумкі овочі, що роблять підготовку не лише корисною, але й смачною. Ну, правда ж організм так і просить легких овочевих "безмайонезних" салатів?

Що ж, не будемо себе стримувати і приготуємо поживний та апетитний теплий салат із телятиною та французькою гірчицею.

Рецепт приготування теплого салату з телятиною та французькою гірчицею.

Інгредієнти:

- 400 г телятини

- 10 помідорів чері

- 150 г міксу салату

- 50 г руколи

- 3 ст. л. оливкової олії

- 1 ч. л. французької гірчиці

- 1 зубчик часнику

- 1 ч. л. меду

- сіль, перець за смаком

Рецепт приготування

Нарізаємо тонкими слайсами телятину та маринуємо у спеціях, збризкуємо оливковою олією. Обсмажуємо телятину на розігрітій сковорідці з олією по 1 хвилині з кожної сторони.

Важливо не перетримати м’ясо на вогні, адже тоді телятина стане жорсткою. Перекладаємо готове м'ясо на тарілку.

Тим часом нарізаємо томати чері на половинки. Викладаємо їх на тарілку разом із салатом та руколою.

А тепер готуємо соус (по секрету, частенько саме від нього залежить смак готової страви, тому не нехтуйте цим етапом!). Для соусу в окремій посудині змішайте оливкову олію, мед, дрібно нарізаний часник та французьку гірчицю. Чому саме французьку? Бо вона має ідеально збалансований смак, що створений поєднанням зерен трьох сортів гірчиці: жовтої, білої та чорної . Її можна додавати і до м’ясних, і до рибних страв, а ще доповнювати різноманітні соуси та салати. До готового соусу додайте за смаком сіль, перець і ретельно все перемішайте.

Тепер викладаємо усі інгредієнти у салатницю: листя салату, свіжу руколу, обсмажену телятину, зверху кладемо нарізані помідори чері. Все це заправляємо нашим соусом та перемішуємо. Ось так, усього 10-15 хвилин, і страва готова!

Заправки для салатів можна готувати і з іншими видами гірчиць. Діжонська гірчиця також добре поєднується з запеченою рибою та овочами гриль. Тож не бійтесь експериментувати та творити справжню смакоту.

Смачних страв та гарного, майже літнього, настрою!

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Рецепт, Телятина, Теплий салат, Гірчиця.
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