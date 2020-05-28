Хрусткі й золотисті бельгійські вафлі: як приготувати неймовірні ласощі

Дуже смачні та ароматні вафлі, просочені різними сиропами або прикрашені ягодами, – відмінний десерт.

Бельгійські вафлі

Бельгійські вафлі – це пишна й повітряна здобна випічка квадратної або круглої форми. Батьківщина цих ласощів стає зрозуміла вже з назви – це Бельгія.

Зовні ці вафлі хрусткі та м’які всередині. Подавати бельгійські вафлі можна у різних варіантах: з різноманітними сиропами, шоколадним соусом, медом, згущеним молоком, морозивом, джемом, варенням, бананами або ягодами. В результаті вийде чудовий десерт – просто пальчики оближеш!

До того ж їх легко зробити вдома, якщо є спеціальна вафельниця.

Розм’якшене масло розтерти з цукром, вбити яйця, розмішати. Всипати борошно та розпушувач, розмішати.

Влити тепле молоко, ще раз перемішати.

Тісто за консистенцією має бути як густа сметана. Залишити тісто на столі на 15 хвилин. Перед випічкою вафель ще раз розмішати.

Розігріти вафельницю впродовж хвилини. На пластини маленьким ополоником налити тісто. Випікати вафлі до виключення індикатора або близько 4-х хвилин.

Подавати бельгійські вафлі гарячими. Добре такі вафлі смакують із джемом, згущеним молоком, сметанним кремом, гарячим шоколадом, бананами, ягодами та ін.

Змішати яйце з цукром. Збити та додати сметану. Збити, потім додати борошно, просіяне з ваніліном і розпушувачем.

Тісто для бельгійських вафель готово. Залишити його на півгодини у холодильнику.

Увімкнути вафельницю. Покриття у панелей антипригарне, тому нічим змащувати не треба. На кожну вафельну панель викласти по повній столовій ложці тіста.

Випікати вафлі 7-8 хвилин.

Вони виходять пористі у розломі. Теплі бельгійські вафлі прекрасно вбирають сиропи або креми. Чим доповнити ці ласощі – залежить від уподобань.

Молоко розігріти до 40°C. Додати в нього дріжджі та цукор. Все добре перемішати.

Вбите яйце і додати 2 види екстракту. Суміш перемішати вінчиком. Далі просіяти борошно та всипати сіль, продовжуючи помішувати.

Наприкінці розтопити масло і відправити його в тісто. Залишити масу в теплому місці під плівкою на 1 годину.

Шоколад слід перетворити на крихту й додати його в готове тісто. Ще раз його перемішати.

Викласти частину тіста в електровафельницю. Випікати вафлі приблизно 5 хвилин. Готові вафлі можна подавати з ягодами або з іншим смачним доповненням.