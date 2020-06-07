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Відзначаємо Трійцю смачно: 3 смачних десерти на Зелені свята

Відзначаємо Трійцю смачно: 3 смачних десерти на Зелені свята
09:06 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Що приготувати на 7 червня.

7 червня православні віруючі відзначають Трійцю. У цей день прийнято дотримуватися деяких традицій. Наприклад, кликати гостей і пригощати їх різними стравами. Особливе місце на святковому столі в цей день займають різні пироги та інша випічка. Щоб вам було простіше визначитися з меню, ми вирішили підказати вам кілька варіантів простих і смачних десертів.

Шоколадний бісквітний торт

Продукти: борошно (375 г), цукор (400 г), какао-порошок (50 г), розпушувач для тіста (2 ч. л.), рослинна олія (235 мл), ванільний цукор (10 г), сіль (щіпка ). Для крему: вода (300 мл), какао (5 ст. л.), цукрова пудра (250 г), борошно пшеничне (60 г), тертий шоколад (для прикраси).

Змішати всі сухі інгредієнти. У миску всипати цукор, какао, борошно, сіль, розпушувач, ванільний цукор. Все це ретельно перемішати. Налити воду в іншу миску. У неї акуратно всипати отриману суху суміш. Обережно влити рослинну олію і перемішати до однорідної маси. Можна використовувати блендер, щоб не було грудочок. Вилити тісто у форму і випікати 60 хвилин при температурі 160 градусів.

Поки коржі печуться, готуємо простий крем. Борошно змішати з какао і цукровою пудрою, додати в суміш воду. Перемішати до розчинення грудочок. Проставити на повільний вогонь і помішуючи варити до загустіння. Остудити готовий бісквіт, розрізати його на коржі. Кожен корж змастити кремом, скласти торт і прикрасити його зверху тертим шоколадом.

Проста яблучна шарлотка

Продукти: цукор (0,5 склянки), борошно (1 склянка), яйця (3 шт.), яблука (5-7 шт.), гашене оцтом сода (0.5 ч. л.), ванільний цукор (за смаком), рослинна олія (8 ст. л.), вершкове масло (для змазування форми).

Для початку потрібно збити яйця з цукром за допомогою віночка або міксера до отримання густої піни. Потім слід додати гашену соду, рослинну олію, ванільний цукор і акуратно всипати борошно. Ретельно перемішати або збити міксером.

Помити, почистити і нарізати на дрібні шматочки яблука, потім відправити їх в тісто і перемішати. Змастити форму для випічки вершковим маслом, викласти тісто і рівномірно його розподілити. Випікати шарлотку 35 хвилин при температурі 200 градусів. Подавати шарлотку можна як просто так, так і з морозивом, шоколадним соусом або тертим шоколадом.

Пиріг з ягодами

Продукти: маргарін (250 г), цукор (250 г), яйце куряче (1 шт.), пшеничне борошно (400 г), гашена сода (половина чайної ложки), сіль (щіпка), ванілін (на кінчику ножа) вишня або інші ягоди (540 г), лимонний сік (1 ч. л.), лікер "Амаретто" (1 ст. л., можна замінити коньяком або іншим міцним ароматним алкоголем), м'ята сушена (1 ч. л.), крахмал (1 ст. л.).

Яйця збити з сіллю до густої піни. Акуратно всипати половину цукру, продовжуючи помішувати. Збивати до повного розчинення. Додати в суміш соду та ванілін, перемішати. На стіл висипати борошно (300 г) і натерти зверху холодний маргарин. У центрі борошна зробити невелику ямку, влити в неї яєчну суміш і замісити тісто. Розділити тісто на дві частини. Прибрати обидві частини в холодильник на 30 хвилин.

Ягоди висипати в розігріту сковороду, додати до них цукор, що залишився. Тушкувати близько 15 хвилин, постійно помішуючи. Додати в начинку лимонний сік, лікер і м'яту. Перемішати і всипати в суміш крохмаль. Варити до загустіння і дати охолонути. Одну частину тіста розкачати в лист товщиною близько 0,5 см, покласти лист на деко, змащене маслом і присипане борошном. Викласти начинку, зверху натерти на крупній тертці другу частину тіста. Відправити пиріг в духовку на 20-25 хвилин при температурі 180-200 градусів. Дати пирогу охолонути і тільки після цього нарізати на шматочки і подавати до столу.

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Десерт, Святковий стіл, Що приготувати, Трійця, Зелені святки.
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