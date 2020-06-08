Готуємо вдома класичну панакоту з ягідним соусом: рецепт і поради

Як приготувати знаменитий десерт своїми руками.

Хочете приготувати смачний і легкий літній десерт? У цьому матеріалі ми розповімо вам, як самостійно зробити знамениту повітряну панакоту. Ця смакота точно сподобається і вам, і вашим близьким.

Для приготування вам знадобляться такі продукти: молоко (100 мл), вершки (100 мл), листовий желатин (1 шт.), вода (0.5 склянки), цукор (2 ст. л.), ванілін (щіпка), полуниця (4 шт.), малина (4 шт.), м'ята (2 гілочки), ванільний сироп (1 ст. л.).

Крок 1: Желатин поламати на шматочки і залити водою. Залишити на 10 хвилин.

Крок 2: З'єднати в каструлі вершки і молоко, додати цукор і ванілін і довести до кипіння на повільному вогні. Відразу ж зняти з плити.

Крок 3: Змішати всі інгредієнти і додати до них ванільний сироп. Перемішати до повного розчинення желатину.

Крок 4: Перелити масу в формочки і прибрати в холодильник на 3 години.

Крок 5: Приготувати соус. Для цього подрібнити ягоди і м'яту за допомогою блендера.

Крок 6: Полити панакоту ягідним соусом і подавати до столу. Також можна прикрасити десерт додатковими цілими ягодами або листочками м'яти.