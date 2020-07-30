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Ароматне варення з винограду: як приготувати оригінальний смаколик на зиму

Ароматне варення з винограду: як приготувати оригінальний смаколик на зиму
12:15 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: pixabay.com
Виноград не є найпопулярнішою ягодою для консервування. Однак з нього можна зробити дуже цікаве варення.

Варення – одні з улюблених ласощів дорослих і дітей. Серед усього різноманіття цієї смачної заготовки на зиму є варення, приготовлене з винограду. Для такого варення використовують білий і чорний виноград. Робити його можна як із кісточками, так і без них. Виноградне варення виходить дуже смачним та ароматним.

Пряне виноградне варення

Виноград - 1 кг

Лимонний сік - 1 шт.

Вода - 100 мл

Цукор - 800 г

Гвоздика - 3 бутончики Кориця - невеликий шматочок

Варення – одні з улюблених ласощів дорослих і дітей. Серед усього різноманіття цієї смачної заготовки на зиму є варення, приготовлене з винограду.

Для такого варення використовують білий і чорний виноград. Робити його можна як із кісточками, так і без них. Виноградне варення виходить дуже смачним та ароматним.

З лимонного соку, цукру, води і прянощів зварити сироп.

Виноград очистити й кожну ягідку наколоти товстою голкою в декількох місцях. Покласти ягоди у теплий сироп.

Впродовж доби варення кілька разів нагрівати до 60-70°С, щоб ягоди повністю просочилися сиропом і не лопнули під час варіння.

Наступного дня варення довести до кипіння, вимкнути й настояти ще добу.

Потім варення довести до кипіння, зменшити вогонь і, акуратно помішуючи, варити 5-10 хвилин, поки сироп не загусне й не набуде медово-бурштинового кольору.

Розкласти виноградне варення по банках.

Виноградне варення з мигдалем

Виноград (без кісточок) - 1 кг Цукор

- 600 г Мигдаль - 100 г Вода

- 1/3 ст. Кориця, бодян, лист вишневий

Нагріти воду до кипіння. Покласти в неї листя вишні та виноград. Бланшувати впродовж 1 хвилини. Після цього швидко перекласти виноград у холодну воду, потім у сито, щоб стекла вода.

У гарячій воді замочити мигдаль на 5 хвилин.

У сотейник налити воду, насипати цукор та перемішати. Готувати сироп на середньому вогні до прозорості.

У киплячий сироп пересипати виноград, перемішати й варити на повільному вогні 10 хвилин. Вимкнути і залишити настоюватися на 8 годин, не накриваючи кришкою.

Як мине вказаний час, знову довести варення до кипіння і варити 10 хвилин. Другий раз залишити варення настоюватися на 8 годин.

Загусле варення покласти на нагрів і додати горіхи. Коли варення закипить, вкинути бодян, корицю та проварювати 7-10 хвилин.

Прибрати з варення бодян і корицю. Розкласти варення у стерилізовані банки й закрити стерилізованими кришками.

Джем з винограду "Ізабелла"

Виноград - 500 г

Цукор - 170 г

Виноград сорту "Ізабелла" промити проточною водою й відокремити ягоди від гілочок.

Скласти ягоди в сотейник, можна трохи їх розім'яти товкачем. Накрити сотейник кришкою і покласти на невеликий вогонь. Варити ягоди винограду впродовж 10-12 хвилин, поки не пустять сік. Потім ягоди протерти крізь сито.

У сотейник додати цукор і перемішати. Варити джем на сильному вогні, помішуючи. Готовність перевіряти, капнувши трохи джему на блюдце. Якщо крапля не розтікається – джем готовий.

Гарячий виноградний джем вилити у попередньо простерилізовану баночку, закрутити кришкою і перевернути до охолодження. Зберігати його можна в умовах квартири.

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Виноград, Варення.

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