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Універсальний рецепт фруктового лимонаду

Універсальний рецепт фруктового лимонаду
15:20 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: pixabay
Єдиний напій, якого хочеться в спеку — освіжаючий лимонад з льодом. Розповідаємо, як приготувати смачний річний лимонад із практично будь-якого фрукта. Освіжаючий ефект безалкогольних напоїв обумовлений наявністю в їх складі розчиненого діоксиду вуглецю CO2 і органічних кислот. Залежно від ступеня насичення вуглекислим газом напій може бути негазованим, слабо-, середньо- і сильногазований. Газовані напої отримують штучним насиченням напоїв вуглекислим газом в спеціальних установках - сатураторах. Занадто насичений напій набуває гострого присмаку.

Будь-який лимонад досить простий у приготуванні та дуже дієвий у порятунку від високих літніх температур. Пропонуємо вам приготувати легкий лимонад з улюбленого фрукта, чи то кавун, диня, вишня або персик.

Рецепт фруктового лимонаду

Інгредієнти:

  • 1 л води (можна газованої)

  • 3 ст.л. цукру (за смаком)

  • 1 лимон

  • лід

  • м'ята

фрукт, який вам подобається:

1 кг м'якоті кавуна або 200 г дині, або 200 г вишні, або 3 персика, або суміш фруктів за смаком

Приготування:

Якщо ви любите солодкі напої, вам варто приготувати сироп. Для цього поставте на вогонь воду, розчиніть у ній цукор і дайте сиропу покипіти 2-3 хвилини. Потім зніміть з плити і повністю охолодіть.

Будь-який з обраних вами фруктів вимийте, очистіть від шкірки та кісточок, а потім помістіть у блендер. Додайте туди ж очищений від шкірки лимон (на декількох часточках шкірку можна залишити для приємної терпкості напою). Якщо ви готуєте лимонад із сиропом, залийте фрукти ним, якщо ви любите менш солодкий смак, не робіть сироп і просто залийте фрукти водою або водою з медом.

Потім збийте все до однорідної маси в блендері та по можливості дайте настоятися в холодильнику близько години.

Подавайте лимонад з льодом і м'ятою.

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Рецепт, Лимонад.

Автор:

Телеграф
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