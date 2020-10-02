Швидко і смачно: Тетяна Литвинова поділилася рецептом яблучного пирога

Кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася своїм рецептом ідеального яблучного пирога з мінімальною кількістю тіста.

"Ось всі готували, готують і готуватимуть яблучні пироги. Але! Ви, напевно, ніколи не готували цю страву за таким рецептом ?!" - каже Тетяна.

Якщо вірити статистиці, то яблучний пиріг вважається найпопулярнішим блюдом. А це означає, що їм можна догодити абсолютно всім.

Рецепт цього пирога бере своє коріння з італійської кухні, хоча і називається пиріг французьким. За словами Тетяни Литвинової, його придумали італійки сестри Сімілі і опублікували в своїй книзі. Потім рецепт підгледіла француженка, приготувала його і назвала своїм французьким.

Рецепт яблучного пирога

Інгредієнти:

Форма прямокутна 11х20см

Яблука - 800 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 50 г

Молоко - 100 г

Масло вершкове - 30 г

Борошно пшеничне - 70 г

Цукор ванільний - 10 г

Сіль - 0,5 ч.л.

Розпушувач - 1 ч.л.

Горіхи волоські - 80 г

Приготувати його дуже просто. Для початку потрібно нарізати в кухонному комбайні або вручну тонкими слайсами яблука. Потім потрібно збити яйця до мильної пінки і додати цукор, сіль і ванільний цукор. Збити і додати розтоплене вершкове масло і молоко.

Після в рідку масу потрібно додати змішані розпушувач і борошно в процесі збивання тіста. У форму до яблук переливається тісто і відправляється в добре розігріту духовку до 180-190 градусів на 30 хв.

Після приготування, можна додати додайте горіхи і відправте в духовку ще на 20 хв.

Детальніше про приготування можна дізнатися в відеорецепті:

СМАЧНОГО!