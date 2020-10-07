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Смачний гарбузовий чізкейк: суддя проекту "МастерШеф" поділилася рецептом

Смачний гарбузовий чізкейк: суддя проекту "МастерШеф" поділилася рецептом
11:10 Сьогодні Телеграф Фото: скріншот
Кондитер і кулінарний експерт Єлизавета Глинська розповіла своїм підписникам рецепт гарбузового чізкейку.

Так, як сезон гарбуза в самому розпалі Єлизавета вирішила розповісти про один з численних рецептів з цього овоча.

"Пропоную приготувати сьогодні сонячний і ароматний гарбузовий чізкейк! А ще він - шалено смачний" - написала на своїй сторінці в Інстаграм Ліза.

Ліза зазначає, що раніше не любила гарбуз, проте пару років назад овоч все "увійшов" в її раціон і всього за пару років Глинська назбирала многожество смачних рецептів десертів і солоних страв з гарбуза.

 
 
 
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НОВЫЙ ВИДЕОУРОК: ТЫКВЕННЫЙ ЧИЗКЕЙК Друзья, всем привет! Предлагаю приготовить сегодня солнечный и ароматный тыквенный чизкейк! А еще он - безумно вкусный Убедитесь в этом сами - мой новый видеоурок уже на канале YouTube (ссылка в шапке профиля) Тыквенный чизкейк Основа: 150 г шоколадного крекера или песочного печенья 70 г сливочного масла Сырная начинка: 600 г сливочного сыра 100 мл сливок (жирность 30-35%) 300 г готового тыквенного пюре 150 г сахара 30 г кукурузного крахмала 250 г яиц цедра 1 апельсина Декор: 50 г орехов в карамели А что вы готовите из тыквы? Поделитесь

Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

"Гарбузовий чізкейк - головне задоволення гарбузового сезону і не тільки" - додала кулінар під відео на YouTube.

Рецепт гарбузового чізкейку:

(Розрахунок на форму діаметром 22 см)

Інгредієнти:

Основа:

150 г шоколадного крекеру або пісочного печива

70 г вершкового масла (1/3 пачки)

Сирна начинка:

600 г вершкового сиру (1/2 частина можна замінити сиром жирністю 9-15%)

100 мл вершків (4 ст. Л., Жирність 30-35%)

300 г готового гарбузового пюре

150 г цукру (6 ст. Л. З гіркою)

30 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. Л. З гіркою)

250 г яєць (5 шт.)

цедра 1 апельсина

Декор:

50 г горіхів у карамелі (1,5 ст. Л. З гіркою)

Приготування:

Для початку потрібно приготувати гарбузове пюре. Для цього спочатку потрібно очистити гарбуз від шкірки, видалити насіння, нарізати гарбуз невеликими шматочками. Потім додати до нарізаною гарбузі трохи води, накрити кришкою, поставити на середній вогонь приблизно на 15 хвилин - гарбуз повинна стати м'якою. І після пробити готовий гарбуз занурювальним блендером до стану пюре.

Далі варто взятися за приготування основи для чізкейку. Для цього:

Подрібніть печиво до стану крихти.

З'єднайте з розтопленим вершковим маслом і перемішайте - вся маса повинна зволожитись.

Застелите дно форми пергаментом.

Викладіть основу в форму, формуючи борт і дно.

Поставте форму в духовку, розігріту до 170С з конвекцією на 6-7 хвилин.

Тепер варто взятися за приготування начинки.

У мірній склянці потрібно з'єднати крем-сир, гарбузове пюре, апельсинову цедру, вершки і цукор. Пробити масу занурювальним блендером до однорідної консистенції. Додати кукурудзяний крохмаль і знову пробити блендером - до однорідності. Потім додати яйця і перемішати до однорідної консистенції.

І нарешті останній етап - приготування чізкейку. Для цього Вам потрібно:

Залити начинку в форму на готову основу. Поставити чізкейк в розігріту до 100С духовку. На низ духовки потрібно поставити миску з окропом.

Ми залишаємо випікатися чізкейк 2,5 години. Пізніше відкриваємо духовку і залишаємо чізкейк ще на 5-6 годин.

Дістаємо чізкейк і відправляємо його ще на 5 годин на холодильник.

Готово! Знімаємо форму з чізкейк і декоруємо його подрібненими горіхами в карамелі на свій смак.

Детальніше можна подивитися у відео-рецепті:

Смачного!!!

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Все по темі:

Десерт, МастерШеф, Єлизавета Глинська, Гарбузовий чізкейк.

Автор:

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