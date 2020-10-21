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Краще, ніж звичайний хліб: Тетяна Литвинова поділилася рецептом дуже смачної чіабатти

Краще, ніж звичайний хліб: Тетяна Литвинова поділилася рецептом дуже смачної чіабатти
12:35 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Кулінарний експерт поділилася найшвидшим способом приготування легкого і повітряного італійського хліба - чіабатти.

Чіабатта - хліб який не залишає байдужим нікого. В оригінальній технології приготування тісто настоюється протягом 24 годин, а так, як у сучасних господинь так багато часу немає, Тетяна Литвинова вирішила розповісти найшвидший спосіб з усіх, що вона знає, і скоротити підготовку італійського хліба до 2-х годин.

Чіабатту готують по всьому світу безліччю різних способів. У тісто можна додати і розмарин, і в'ялені томати, і лимонну цедру, і сушену журавлину і ще з сотню інших наповнювачів.

"Цей рецепт чіабатти, найпростіший з усіх, що я знаю і він на дріжджах. Головне візьміть сильну борошно, з вмістом білка мінімум 15%. Тоді точно все вийде" - пише Тетяна.

Отже, рецепт чіабатти від Тетяни Литвинової:

Інгредієнти:

Борошно пшеничне - 500г

Вода - 400мл

Дріжджі - 12г

Сіль - 10г

Приготування:

Дуже важливо перед приготуванням просіяти борошно, щоб чіабатта вийшла повітряної.

Змішуємо борошно і дріжджі. Дріжджі кулінар радить брати хороші і перевірені, щоб не перевести борошно і не зіпсувати страву.

Додаємо до борошна воду. Тісто буде рідкуватим, але це так і потрібно, не лякайтеся. Якщо у Вас є тістоміс - відмінно, якщо ні, то підійде і звичайний міксер. вимішуємо тісто 20 хв. У чіабатти повинні вийти великі пори, для цього потрібно гарненько витягати тісто.

Тісто викладаємо в чисту миску, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце. Підходити воно буде 1,5 години.

Після, не чіпаючи руками тісто в мисці, вивалюємо його на робочу поверхню. Головне тепер не чіпати тісто руками і не заважати його. Діяти треба швидко.

Дуже гострим ножем розрізаємо тісто і кладемо відрізані шматочки на деко. Перед цим деко застилає пергаментом і робимо за допомогою рушники підкладку (подивіться в відео-рецепті). Накриваємо чистим рушником і залишаємо на 2 години.

Розігріваємо духовку до 230 градусів і ставимо деко з чіабаттою. Також потрібно під деко в духовці поставити ємність з водою. Вода повинна бути гарячою - тільки закипілої. Це потрібно для того, щоб чіабатта вийшла хрусткою.

Чекаємо 30 хвилин і все готово.

Смачного!!!

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Рецепт, Хліб, Тетяна Литвинова, Чіабатта.

Автор:

Телеграф
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